羅寶文日前亦獲邀加盟成為聯合國亞洲及太平經濟社會委員會可持續發展企業網路理事，同時被委任為旗下之「可持續發展企業網路(ESBN)金融專案組」副主席及「亞太經貿論壇籌委會」主席，通過可持續的最佳實踐，以及調動金融資源以實現具彈性和包容性的發展，羅寶文希望能為金融科技、保險科技、監管科技和綠色金融等領域締造一個有責任及有利的金融和監管環境。

富豪國際酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文表示，「非常榮幸被委任多個本港及外國的職務，肩負推動多元綠色發展的重任定必盡力透過這些崗位為政府及社會各界出謀獻策，攜手打造香港成為可持續發展的綠色金融及科技翹楚，幫助加速走向循環經濟，為年青人創造更多學術交流及就業機會令香港在國際舞台上繼續發光發亮，協力為國家以及下一代締造更好的淨零未來」。

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