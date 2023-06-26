上月底雲南有LGFV公開發行的債券幾乎違約，加劇投資者對LGFV風險憂慮，顏湄之指出，此次內地投資者普遍比海外投資者更擔心，除了疫後地方政府面臨收入壓力，財力較弱的地區如甘肅、貴州、雲南等的再融資難度持續攀升，瑞銀估計截至2022年，約25%的LGFV難以憑經營性加融資性現金流償付利息。

有投資者期望，由中央政府主導推出全國性債務解決方案，但顏湄之指出國家救助仍是逐例開展，目前主要責任仍由省級地方政府承擔，由全國性銀行貸款重組方案面對不同困難，包括對銀行盈利和資本的潛在負面影響、地方政府或不會完全披露掩蓋的LGFV敞口、流動性救助不能解決原有的債務問題，以及LGFV可能無法從銀行獲得新資金來推動GDP增等。目前解決LGFV債務的方法，包括銀行貸款重組，以及轉讓或注入國企股權以募集資金、發行地方政府再融資專項債或新發特別國債等。

對內銀而言，瑞銀估計貸款重組和非標資產違約，對銀行的影響似乎不大，對淨利潤年化潛在下行幅度為5%，對核心一級資本比率的影響為0.04個百分點。對於銀行股的潛在影響，她認為若市場清晰對銀行LGFV敞口後，負面情緒將佔上風，初期帶動銀行股估值可能下行，不過一旦出現解決方案後，銀行股可能按解決時間表迎來估值修復。

其他報道

德國據報反對歐盟用凍結的俄央行資產重建烏克蘭

標普降中國今年GDP增長預測至5.2%

富豪國際：羅寶文被港府任命為「綠色科技及金融發展委員會」成員

恒指半日跌27點 科指升0.2% 曾升穿20天、50天線 北水連續第3日流出

和記港口與沙特合資公司 取得保稅國際陸港及物流區經營權

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.74%

百度李彥宏：文心大模型3.5版本 訓練速度升2倍 推理速度升17倍

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 見一周低

沙特據報將派代表團 往內地參加夏季達沃斯論壇

京東據報將成立創新零售部 整合七鮮、拼拼等業務

Prenetics偕盧煜明成立合資企業 推出多種癌症早期篩查檢測

澤連斯基顧問：瓦格納還未撤離烏克蘭

在岸人民幣曾貶穿7.2 離岸價輕微升值

滬深三大指數低開 人行淨投放1550億元

恒指低開44點 科指跌0.39% 10天線跌穿250天線 京東跌2.86%

港股ADR跌129點 夜期低水126點 中燃、歐舒丹等業績

中銀航空租賃：與JetBlue 訂立融資租賃協議

京東物流：余睿辭任CEO 胡偉接任

端午旅遊支出低過疫情前水平

阿里分拆盒馬 據報擬於兩周內尋求港交所批准

匯控據報2027年將搬遷倫敦總部