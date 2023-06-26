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瑞銀：地方債問題由中央主導化解機會較低 對內銀利潤影響似乎不大

疫後經濟和房地產復蘇未如預期，削弱中國地方政府收入，引致市場對地方政府融資平台（LGFV）出現違約風險的憂慮。瑞銀大中華金融股票研究主管顏湄之發表報告，估計目前LGFV債務規模達59萬億元（人民幣，下同），並且有35萬億元顯性地方債，由於債務規模龐大加上存在道德風險，認為中央政府推出任何大規模債務置換的難度相當大，由地方政府與銀行推進LGFV貸款重組，則被認為是更可行的解決方法。

上月底雲南有LGFV公開發行的債券幾乎違約，加劇投資者對LGFV風險憂慮，顏湄之指出，此次內地投資者普遍比海外投資者更擔心，除了疫後地方政府面臨收入壓力，財力較弱的地區如甘肅、貴州、雲南等的再融資難度持續攀升，瑞銀估計截至2022年，約25%的LGFV難以憑經營性加融資性現金流償付利息。

有投資者期望，由中央政府主導推出全國性債務解決方案，但顏湄之指出國家救助仍是逐例開展，目前主要責任仍由省級地方政府承擔，由全國性銀行貸款重組方案面對不同困難，包括對銀行盈利和資本的潛在負面影響、地方政府或不會完全披露掩蓋的LGFV敞口、流動性救助不能解決原有的債務問題，以及LGFV可能無法從銀行獲得新資金來推動GDP增等。目前解決LGFV債務的方法，包括銀行貸款重組，以及轉讓或注入國企股權以募集資金、發行地方政府再融資專項債或新發特別國債等。

對內銀而言，瑞銀估計貸款重組和非標資產違約，對銀行的影響似乎不大，對淨利潤年化潛在下行幅度為5%，對核心一級資本比率的影響為0.04個百分點。對於銀行股的潛在影響，她認為若市場清晰對銀行LGFV敞口後，負面情緒將佔上風，初期帶動銀行股估值可能下行，不過一旦出現解決方案後，銀行股可能按解決時間表迎來估值修復。

 

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