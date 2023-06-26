恒指今早低開44點，高位升111點，低位跌122點，高低波幅234點。通訊服務、金融、非必需消費品、地產股推低大市。上升股份比例為30.38%，下跌為31.34%，無升跌為38.26%。

恒指收市跌95點或0.51%，報18794點，大市成交金額838億元，較上日增加20.07%，是6月21日981.72億元成交後最多；國指跌22點或0.35%，報6372點。恒生科技指數收報3872點，跌0.17%。

藍籌股成交金額400.96億元，佔大市成交47.84%；科指成份股成交金額210.84億元，佔大市成交25.15%；國指成份股成交金額328.45億元，佔大市成交39.19%。

24隻雙櫃台股，總成交3.5億元人民幣，相當於約3.79億港元，佔大市成交的0.45%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.86%，至106.99億元，佔大市成交12.76%。牛熊證成交金額46.05億元，減少5.9%；窩輪成交金額60.94億元，增加10.66%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中移動（0941）、小米（1810）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，50隻下跌，4隻無升跌。華潤電力（0836）升5.88%，收報17.28元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌6.32%，收報9.19元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）收報10.42元，升4.3%；跌幅最大的是京東（9618）收報136.1元，跌2.86%。

恒指續低於20天線(19166.14點)。科指10天線(4043.43點)跌穿250天線(4045.88點)；曾升穿20天線(3914.51點)、50天線(3922.49點)。

北水南下合計淨流入31.93億元，終止連續2日流出，淨流入金額是6月19日71.05億元後最多。南水北上合計淨流入21.17億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.65%，是6月23日後最大跌幅，低見18767.15點，是6月2日18548.3點後最低。收市報18794.13點，是6月1日後收市新低，當日報18216.91點。連跌5日，累計跌1246.24點，對上一次連跌5日是2月27日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2022年10月12日。

科指曾跌最多0.76%，是6月23日後最大跌幅，低見3849.9點，是6月23日3847.03點後最低。收市報3872.61點，是6月6日後收市新低，當日報3834.34點。連跌5日，累計跌360.88點，對上一次連跌5日是4月24日。

國指曾跌最多0.49%，是6月23日後最大跌幅，低見6363.21點，是6月23日6355.95點後最低。收市報6372.19點，是6月1日後收市新低，當日報6149.64點。連跌5日，累計跌460.81點，對上一次連跌5日是3月10日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2022年10月12日。

午後消息股表現

富豪國際（0078）：羅寶文被港府任命為「綠色科技及金融發展委員會」成員。收報3元，無升跌。

長和（0001）旗下和記港口與沙特合資公司 取得保稅國際陸港及物流區經營權。收報47.95元，跌0.42%。

中電（0002）：蔣東強接替藍凌志出任首席執行官 10月1日生效。收報60.1元，跌2.36%。

百度（9888）李彥宏：文心大模型3.5版本 訓練速度升2倍 推理速度升17倍。收報137.1元，跌0.8%。

京東（9618）據報將成立創新零售部 整合七鮮、拼拼等業務。收報136.1元，跌2.86%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，包浩斯（0483）收報0.6元，跌1.64%。耀才證券金融（1428）創52周高，見1.77元，收報1.73元，升2.37%。震雄集團（0057）收報1.74元，升0.58%。中國燃氣（0384）收報8.85元，升2.19%。經濟日報（0423）收報1.16元，跌0.85%。HYPEBEAST（0150）收報0.3元，跌3.23%。L'OCCITANE（0973）收報22.55元，升2.5%。卓珈控股（1827）收報1.32元，無升跌。翠華控股（1314）收報0.275元，無升跌。

中銀航空租賃（2588）：與JetBlue訂立融資租賃協議。收報60.6元，升0.5%。

京東物流（2618）：余睿辭任CEO，胡偉接任。收報12.24元，升0.33%。

阿里（9988）分拆盒馬，據報擬於兩周內尋求港交所批准。收報83.25元，跌0.95%。

匯控（0005）據報2027年將搬遷倫敦總部。收報59.6元，跌0.25%。

永盛新材料（3608）接要約收購作價每股1元溢價59%。創52周高，見1.19元，收報0.94元，升49.21%。

美團（3690）聯合創辦人王慧文辭任非執董。收報124元，跌0.56%。

深圳控股（0604）尋求分拆晶華公司於深交所上市。收報1.38元，升3.76%。

美麗田園（2373）主席李陽擬未來一年增持。收報22.3元，升1.36%。

深圳國際（0152）公11.87億元人幣投得龍崗區地皮。收報6.61元，升3.93%。

英皇國際（0163） 全年蝕21億元，派末期息0.3仙。收報0.5元，跌3.85%。

衍生（6893）發盈警，料全年綜合淨虧損擴大至4900萬。收報0.41元，升2.5%。

景福（0280）末期加特別股息共10仙「派凸」，全年純利增32%。創52周高，見0.475元，收報0.465元，升30.99%。

雅士利（1230）被蒙牛（2319）私有化獲通過，料7月5日撤銷上市地位。雅士利創52周高，見1.2元，收報1.2元，升0.84%。蒙牛（2319）收報29.9元，跌0.5%。

信義玻璃（0868）發盈警，料今年上半年純利最多挫45%。收報11.68元，升0.69%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河貴賓博彩區已覓中介人合作及重開。收報50.8元，跌2.4%。

中銀（2388）3個月定存息升至4.1厘，起存額50萬元。收報23.9元，跌0.42%。

長實（1113）收購Civitas要約一直開放供投資者交貨。收報43.3元，升0.81%。

澳門端午檔期一天半錄出入境客22.7萬，淨入境1.6萬人次。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報7.46元，跌6.05%。美高梅中國（2282）收報9.21元，跌3.76%。澳博（0880）收報3.39元，跌1.74%。永利澳門（1128）收報7.23元，跌3.08%。銀河娛樂（0027）收報50.8元，跌2.4%。金沙中國（1928）收報27.5元，跌1.79%。

破頂股表現

破頂股包括，HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見2.28元，收報2.22元，升5.71%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見87.5元，收報87.15元，升2.59%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見10.2元，收報9.2元，跌8.91%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8406.85元，收報8406.45元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1033.6元，收報1033.55元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1073.35元，收報1072.9元，跌0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見528.7元，收報528.7元，升0.01%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見985.05元，收報985.05元，升0.12%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.05元，收報161.05元，升0.03%；景福集團（0280）創52周高，見0.475元，收報0.465元，升30.99%；大豐港（8310）創52周高，見0.139元，收報0.139元，升17.8%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.2元，收報1.2元，升0.84%；坤集團（0924）創52周高，見0.85元，收報0.78元，跌2.5%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.93元，收報0.91元，升1.11%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.071元，見52周低0.058元，收報0.059元，跌13.24%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；美圖公司（1357）創52周高，見3.55元，收報2.82元，跌15.06%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，德信服務（2215）低見2.5元，收報2.65元，跌0.75%；景瑞（1862）低見0.094元，收報0.094元，跌12.96%；澳洲成峰高教（1752）低見0.058元，收報0.06元，升1.69%；宏華集團（0196）低見0.116元，收報0.131元，跌10.27%；思派健康（0314）低見7.15元，收報7.2元，跌41.18%；卡森國際（0496）低見0.25元，收報0.28元，跌3.45%；恒盛地產（0845）低見0.048元，收報0.053元，跌1.85%；中原銀行（1216）低見0.48元，收報0.48元，跌5.88%；西王特鋼（1266）低見0.031元，收報0.031元，跌6.06%；香港寬頻（1310）低見4.19元，收報4.23元，跌3.2%。

76隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.74元，收報0.75元，跌1.32%；領展（0823）低見43.6元，收報43.6元，跌1.13%；中生製藥（1177）低見3.25元，收報3.43元，升3%；中煤能源（1898）低見5.5元，收報5.52元，跌0.36%；南戈壁（1878）低見0.75元，收報0.81元，升5.19%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.6元，收報3.6元，無升跌；綠心集團（0094）低見0.051元，收報0.052元，跌16.13%；新興光學（0125）低見0.72元，收報0.75元，跌3.85%；信能低碳（0145）低見0.039元，收報0.04元，跌2.44%；力寶華潤（0156）低見0.7元，收報0.72元，跌8.86%。

異動股

上升異動股，包括，ITP HOLDINGS（8446）收報3.77元，升81.25%；新城市建設發展（0456）收報2.75元，升57.14%；永盛新材料（3608）創52周高，見1.19元，收報0.94元，升49.21%；大灣區聚變力量（1189）收報0.077元，升42.59%；倍搏集團（8331）收報0.202元，升36.49%；萬里印刷（8385）創52周高，見0.091元，收報0.091元，升31.88%；景福集團（0280）創52周高，見0.475元，收報0.465元，升30.99%；倩碧控股（8367）收報0.34元，升23.64%；環球大通集團（8063）收報0.062元，升21.57%；京西國際（2339）收報0.27元，升19.47%。

下跌異動股，包括，思派健康（0314）創上市新低，見7.15元，收報7.2元，跌41.18%；阿仕特朗金融（8333）收報0.55元，跌37.5%；鼎石資本股權（2951）收報0.017元，跌37.04%；匯盈控股（0821）收報0.18元，跌21.74%；泰和小貸（1915）收報0.6元，跌18.92%；亞洲資源（0899）收報0.109元，跌18.05%；信懇智能（1967）見52周低16.62元，收報16.68元，跌17.83%；基石金融（8112）收報0.355元，跌17.44%；瑞斯康集團（1679）創上市新低，見0.057元，收報0.058元，跌17.14%；慧聰集團（2280）見52周低0.25元，收報0.25元，跌16.67%；立高控股（8472）收報0.096元，跌16.52%。

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