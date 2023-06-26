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《環時》前總編胡錫進學炒股：希望有盈利 不想做「韭菜」

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文指，自己開了股票帳戶，正式進入中國股市。

胡錫進表示：「老胡今天下午剛辦了件『大事』：我給自己開了一個股票賬戶，正式進入中國股市，成為 『股民老胡』。」胡錫進又指，「從今往後，老胡加入進來，一起經歷市場行情的起落漲跌，成為中國股市悲喜交錯的一部分」。他笑言：「我希望自己能盈利，而不是成為新的『韭菜』。」

胡錫進透露，將於明天上午開始買股票，會邊炒股邊學習，力爭少交學費。他又指，「我真的不想成為『韭菜』，我要力爭讓自己的炒股收益超過銀行存款的利率。我要是能通過炒股『掙來大錢』，那就太好了。

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