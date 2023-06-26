moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

任志剛倡議國家「金融穩定和發展的頂層設計」能夠包括香港國際金融中心

行政會議成員任志剛倡議國家的「金融穩定和發展的頂層設計」能夠包括香港國際金融中心。

任志剛表示，今年兩會期間，中共中央國務院發表了「黨和國家機構改革方案」。裏面有19條改革方案，第一條就是「組建中央金融委員會」，而中央金融委員會要負責的第一個事項，是「金融穩定和發展的頂層設計」，可見這個課題的重要性。此外，還有七條都是金融領域上的改革方案，其中包括「組建國家金融監督管理總局」，這個簡稱「金監總局」的國務院直屬機構，很快已經在5月18日掛牌。他期待這個最高規格、負責「金融穩定和發展的頂層設計」的中央金融委員會的組成，並希望這個「頂層設計」能夠包括香港國際金融中心，在國家「金融穩定和發展」上，應該扮演的角色。他亦希望香港特區政府和在港金融才俊能夠為國家出謀獻策，作出努力。

任志剛個人認為，「金融穩定和發展的頂層設計」應有六項元素，包括（1）國家要有國際金融「話語權」。國家要有幾手準備，才能照顧到人類命運共同體的總體利益。（2）國家要為金融「備戰」。明顯應以減低對美元的依賴和將人民幣繼續國際化為重點。（3）「人民幣國際化的策略」。香港人民幣離岸市場為人民幣國際化可以進一步發揮積極作用，步伐仍需要加快一點。 4）國家充分發揮香港「一國兩制」優勢。在金融領域上，國家有兩個金融體系，可以為國家服務，可以在兩個金融體系之間取長補短，和創造協同效應，提升資金融通的穩定性、可靠性、多元化和效率，更好地支持國家經濟發展。（5）讓香港金融體系能充分參與「金融內循環」。方法是通過在大灣區使用有效的「閉環管理」辦法，在大灣區內容許：（i）跨境資本流通；（ii）貨幣兌換暢通；（iii）貨幣跨境流通；（iv）金融機構可跨境辦理資金融通；和（v）金融基礎設施跨境聯通。在這個大灣區的「閉環五通」的金融穩定和發展的頂層設計內，可以讓市場在金融資源分配上起決定性作用，符合國家既定的政策方針。和（6）讓香港當「金融外循環」的主要渠道。在「頂層設計」內，明確將香港變成國家在國際層面的資金融通的主場，內地投融資者直接到外地所冒的風險，包括大變局下的地緣政治風險，將會大大減低。

他指出，內地的政策取向，是香港國際金融中心何去何從的關鍵。面對百年未見的大變局，內地開放資本項目管制的進度，便要更加小心。但另一方面，內地經濟發展到現階段，明顯地是有必要繼續讓集資者和投資者走出去。問題是如何在風險可控的環境下，繼續滿足這個「走出去」的需要。這個問題的答案，便是要更好地利用香港國際金融中心，將已存在審慎風險管理措施的互聯互通渠道多元化，擴容量，增流量，豐富產品，讓內地和外地的投融資雙方更廣泛參與。

最後，任志剛表示，近年科技日益進步，運用先進的金融科技去提供金融服務，已經成為一個明確的方向。在公平競爭的環境下，讓金融中介機構走自己的路，百花齊放，是一個正確的政策姿態。但金融基礎設施是一個公共產品，包括各種交易、支付、清算、託管、安全傳遞保密資料等系統，負責金融體系穩定和發展的機構，亦都要有前瞻性地將各種金融基礎設施現代化，不但適應金融科技發展，例如央行數字貨幣的出現和被廣泛使用，要確保「適合目的」（fit for purpose)，亦要考慮如何更好管理各種風險，如地緣政治風險。

 

其他報道

港交所與寧波政府簽署合作備忘錄 支持寧波市企業來港上市

《環時》前總編胡錫進學炒股：希望有盈利 不想做「韭菜」

滔搏：首財季零售及批發業務總銷售金額增20%至30%

恒指收市跌95點 見逾3周低 成交續不足千億 北水轉流入31億

雲鋒金融澄清：旗下萬通保險無購入原恒大中心任何業權

瑞銀：地方債問題由中央主導化解機會較低 對內銀利潤影響似乎不大

人民幣午後轉弱 貶穿7.23 見半年最弱

德國據報反對歐盟用凍結的俄央行資產重建烏克蘭

標普降中國今年GDP增長預測至5.2%

富豪國際：羅寶文被港府任命為「綠色科技及金融發展委員會」成員

恒指半日跌27點 科指升0.2% 曾升穿20天、50天線 北水連續第3日流出