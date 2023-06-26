L'Occitane（歐舒丹）（0973）公布截至3月底止全年業績，銷售淨額按年增19.8%至21.3億歐元（下同），但受成本上漲、在俄羅斯撤資以及減值虧損等拖累，股東應佔溢利按年大減52.4%至1.15億元，每股錄得基本盈利0.078元，每股派末期息0.03129元。
集團表示，期內實現強勁的雙位數銷售增長，主要得益於旗下較新的品牌ELEMIS及Sol de Janeiro以及核心L’OCCITANE en Provence品牌於2023財年第四季有所改善，因旅遊零售渠道活躍以及中國在取消疫情限制措施後的早期銷售勢頭改善跡象。集團又稱，Sol de Janeiro品牌超出管理層預期，期內銷售額以當地貨幣計算，大增135.2%。
按地區劃分，美洲的銷售淨額增幅最為強勁，按固定匯率計按年增62.8%至6.95億元。集團零售地點在期內減少9.6%至2774個。自營零售店減8.6%至1362，主要與俄羅斯撤資有關。
集團期內毛利率減少1.7個百分點至80.5%，分銷開支增加12.4%至7.85億元；營銷開支大增30.9%至3.67億元；研發開支增18.9%至2250萬元。LimeLife及Melvita商譽減值則分別帶來虧損5250萬元及2280萬元。集團所佔聯營及合營企業虧損亦增加21.6%至1659萬元。
L'Occitane（0973）今收報22.55元，升2.5%。
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