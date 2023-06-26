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金管局建議簡化銀行分類 接受存款公司併入有限制牌照銀行

金管局就現行銀行三級制進行公眾諮詢，當局最近進行檢討後，建議將分類簡化為二級制，將「接受存款公司」併入「有限制牌照銀行」作為「第二級別機構」，並維持最低資本1億元、最低存款額50萬元的要求，存款期不受限制。目前接受存款公司的資本要求為2500萬元，合併分類變相將資本要求提高。金管局表示，將為現有接受存款公司設立5年過渡期，以升格為有限制牌照銀行或持牌銀行。

是次改變將不會涉及持牌銀行，即經營往來及儲蓄存款業務，接受公眾存款不存在任何限制的銀行，保留為「第一級別機構」。金管局副總裁阮國恒指，銀行三級制推行超過40年，作為監管機構必須與時並進，審視銀行三級制是否仍然切合香港的市場發展，按建議簡化分級制之後，持牌銀行及「第二級別機構」的界定更為清晰，亦有利於維持香港銀行體系穩定。

阮國恒指出，在現行的香港銀行體系下，持牌銀行持有銀行業整體超過99%存款，就保障存戶而言，監管必須更為嚴格。不過，接受存款公司佔市場整體存款額不足0.1%，在平衡監管及激活市場發展的考慮下，應該從監管效率和效果的角度出發。簡化成二級制後，晉身為第二級別機構的接受存款公司，其現行存款期最少為3個月的限制將會被撤銷，不但可以讓存戶有更多選擇，更能提升機構經營業務的靈活性，推動市場發展，促進良性競爭。

據金管局資料，目前本港僅有12間接受存款公司，大部分由銀行擁有或與銀行有聯繫，主要從事私人消費信貸、商業貸款及證券等多種專門業務，公司僅可接受10萬港元或以上，最初存款期最少為3個月的存款。

 

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