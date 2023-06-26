包浩斯（0483）公布截至今年3月底止全年業績，營業額按年跌21.1%至1.96億元，盈利倒退67.8%至4596萬元，每股盈利12.5仙，不派息，去年同期則派16.5仙。
公司解釋，過往幾年改善及變現物業組合，對上一個財政年度就出售物業及一間持有物業之附屬公司錄得收益合共約1.74億元，而今個財年出售物業收益大幅減少至約150萬元。
截至今年3月底，公司於香港及澳門經營39間實體店舖，按年減少4間。加上整體同店銷售錄得負增長約-6%，導致營業額下降約22.1%。
不過，包浩斯強調，旗下核心線下業務表現已明顯改善。扣除約1270萬綜合溢利影 響，包括政府補助金增加約400萬元、存貨撥備撥回增加約870萬，分部溢利仍由去年 約1060萬元升近5倍至約4910萬元。
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