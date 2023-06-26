公司解釋，過往幾年改善及變現物業組合，對上一個財政年度就出售物業及一間持有物業之附屬公司錄得收益合共約1.74億元，而今個財年出售物業收益大幅減少至約150萬元。

截至今年3月底，公司於香港及澳門經營39間實體店舖，按年減少4間。加上整體同店銷售錄得負增長約-6%，導致營業額下降約22.1%。

不過，包浩斯強調，旗下核心線下業務表現已明顯改善。扣除約1270萬綜合溢利影 響，包括政府補助金增加約400萬元、存貨撥備撥回增加約870萬，分部溢利仍由去年 約1060萬元升近5倍至約4910萬元。

包浩斯今日績前收報0.6元，跌1.6%。

其他報道

金管局建議簡化銀行分類 接受存款公司併入有限制牌照銀行

巴郡減持比亞迪至8.98% 套現6.75億

任志剛倡議國家「金融穩定和發展的頂層設計」能夠包括香港國際金融中心

港交所與寧波政府簽署合作備忘錄 支持寧波市企業來港上市

《環時》前總編胡錫進學炒股：希望有盈利 不想做「韭菜」

滔搏：首財季零售及批發業務總銷售金額增20%至30%

恒指收市跌95點 見逾3周低 成交續不足千億 北水轉流入31億

雲鋒金融澄清：旗下萬通保險無購入原恒大中心任何業權

瑞銀：地方債問題由中央主導化解機會較低 對內銀利潤影響似乎不大

人民幣午後轉弱 貶穿7.23 見半年最弱

德國據報反對歐盟用凍結的俄央行資產重建烏克蘭

標普降中國今年GDP增長預測至5.2%

富豪國際：羅寶文被港府任命為「綠色科技及金融發展委員會」成員

恒指半日跌27點 科指升0.2% 曾升穿20天、50天線 北水連續第3日流出

和記港口與沙特合資公司 取得保稅國際陸港及物流區經營權