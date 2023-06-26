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ESR：張家港高端製造及供應鏈產業園落成

ESR Group（1821）公布，在江蘇省蘇州市張家港完成高端製造及供應鏈產業園。

ESR蘇州張家港高端製造及供應鏈產業園佔地95,667平方米，提供可租賃面積逾107,017平方米，可以通過水運、陸運及空運方式進行物流運輸，該產業園於5月落成，現出租予一家大型汽車製造商和一家國際第三方物流提供商。園區採用雙層坡道物業，並設置30米寬卸貨區域，充分滿足貨車停靠卸貨需要。

此外，該產業園位於長江流域最大的國際貿易商港，年集裝箱量超過100萬箱，年貨物輸送量躋身全國第六。作為蘇州港的主港區，張家港為江蘇省南部蘇州、無錫、常州三市對外貿易的重要口岸，同時也是化工、新材料、高端裝備、新能源、生物醫藥等產業鏈協同發展的最佳地區之一。正由於其獨特的優勢，張家港於2022年獲得全國經濟百強縣第三名，而隨著其發展，該區對高品質產業基礎設施的需求也在急劇增加，為物流倉儲業的發展提供了良好的條件和基礎。

 

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