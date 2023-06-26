收入8.8億元，按年減少17.4%。期內港交所總成交額按年下跌18.8%，集團證券經紀佣金收入錄得3.3億元，按年下跌24.2%。香港期貨及期權經紀佣金收入則達1.35億元，按年上升8.1%，今年市況波動，帶動環球期貨市場交投活躍，期內環球期貨經紀佣金收入為1.14億元，按年上升14.7%

年內新股市場表現差強人意，來自首次公開發售經紀業務之佣金收入錄得只約240萬元，按年大跌82%；首次公開發售融資利息收入亦相應下跌97.9%，至77.7萬元。

集團之日均孖展借貸亦下跌38.5%至60.2億港元，孖展融資利息收入為2.76億元，按年下跌15.1%。

期內集團新開立戶口達2.08萬個（已扣減結束賬戶之客戶），令客戶戶口總數增加至54.7萬個，按年上升4%。

於3月底，客戶資產（包括現金、股票及保證金）接近585億港元，較去年3月底約645億港元，下跌9.3%。

耀才指出，香港整體經濟環境復甦程度並不似市場預期理想；不過，董事會盼能藉此機會為每一位股東作出衷心謝意外，亦希望在經濟前景未明的情況下，可以為股東帶來多一點錢傍身；在乍暖還寒的環境下，為股東添上一份暖意；因而建議派發末期股息每股50港仙。

董事會相信派付末期股息將不會對集團的相關資產、業務、營運或財務狀況造成任何不利影響。

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