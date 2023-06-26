廣汽研究院院長吳堅表示，廣汽選擇了「分離式的機體構型」作為飛行汽車的基本型態，搭載ADiGO PILOT自駕系統 ，GOVE飛行艙和底盤可自由分離或組合，達到動態一體。飛行汽車可搭載90kg重量，飛行承重500kg，飛行高度達到低空120米。

廣汽研究院院長助理祁宏鐘介紹，今年氫混動系統成功搭載於傳祺智電新能源E9，這也是國內第一款搭載氫混動系統的整車，實測百公里氫耗低於1.4kg，整車續航近600公里。此外，全球首款乘用車液態氨發動機亦亮相科技日。這款發動機功率可達到120kW，減碳率提升到90%。

廣汽在本次科技日發布的另一重要產品是面向純電平台的N合一集成電驅系統。相較於傳統的電驅動系統，N合一集成電驅大量降低硬件成本，還可實現車型全覆蓋。

本次科技日，廣汽展示了全新的ADiGO MAGIC廣汽魔方場景共創平台。廣汽研究院副院長梁偉強指出，魔方可將車載軟件實現分鐘級場景迭代。不僅外部開發者可在雲端虛擬環境中進行輕量化開發，用戶也可以自由進行場景自由組合。魔方平台將隨首款搭載星靈架構的埃安Hyper GT量產。