若要約截止前股份、購股權將不會出現變動，涉及約37.91億股新創建股份及8463.8萬份新創建購股權，前者要約價值約346.91億元，而註銷所有新創建購股權所需總金額約為1.12億元，合共約為348.03億元。

若所有新創建購股權被行使，新創建將須發行8463.86萬股新新創建股份，股份要約之價值將約為354.66億元。

新世界方面，預計出售新創建的所得款總額約217.82億元，考慮到出售事項的預期收益金額及新世界發展的財務狀況後，擬向新世界股東派特別現金股息，金額達40億元（根據公告日期已發行的新世界發展股份總數，即每股新世界發展股份獲得1.59元），餘下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。

富通保險為新創建之全資附屬公司。周大福企業及要約人將與保險業監管局及百慕達金融管理局接洽，以分別取得保險業監管局批准及百慕達金融管理局批准，且預期該等批准將於公告日期後六個月內取得。

公告指，僅就新世界發展而言，收購即時強化新世界發展的財務狀況；強化新世界發展在物業發展、物業投資及物業相關業務以及其他以顧客為中心的相關業務的戰略重心；為新世界發展股東解鎖價值。

就全體新創建股東（包括新世界發展）而言，新創建股份要約價有吸引的退出溢價；新創建股東有機會將新創建股份變現但不對市場價格產生不利影響；新創建股東能收到對新創建要約股份的其他要約，或者即使收到要約，其條款也不大可能優於新創建股份要約的條款。

就新創建集團而言提高財務靈活性。

就周大福企業而言，增加在新創建集團的權益，而要約人（由周大福企業全資擁有）成為新創建的直接控股股東。

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