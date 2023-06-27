道瓊斯工業平均指數收跌12點，跌幅0.04%，報33714點。標普500指數收跌19點，跌幅0.45%，報4328點。納斯達克綜合指數收跌156點，或1.17%，報13335點。

微軟跌1.92%，報328.6美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累42點，而家得寶升2.35%，報307.89元，貢獻道指46點。

科技股方面，蘋果收市報185.27元，跌0.75%，谷歌母公司Alphabet收市報118.34元，跌3.26%，亞馬遜收市報127.33元，跌1.54%，Facebook收市報278.47元，跌3.55%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.11%，報452點。德國DAX指數收跌0.11%，報15813點；法國CAC 40指數漲0.3%，報7184點；英國富時100指數收跌0.12%，報7453點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.19%，報6460點。

美國2年期債息曾升最多0.38%，高見4.7591厘，是6月23日後最高。現報4.744厘，升0.06%

美國10年期債息曾跌最多1.55%，低見3.6768厘，是6月13日3.6759厘後最低。現報3.7212厘，跌0.36%。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至104.521基點，是3月9日108.565基點後最低。收市報102.713基點，是3月8日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至165.239基點，是6月13日167.09基點後最闊。收市報160.332基點，是6月6日後最闊。

道指曾跌最多0.35%，低見33610.32點，是6月7日33546.11點後最低。收市報33714.71點，是6月7日後收市新低，當日報33665.02點。連跌6日，累計跌693.35點，對上一次連跌6日是2022年9月27日。

標指曾跌最多0.47%，低見4328.08點，是6月12日4304.37點後最低。收市報4328.82點，是6月9日後收市新低，當日報4298.86點。連跌2日，累計跌53.07點，對上一次連跌2日是6月20日。

納指曾跌最多1.17%，低見13334.42點，是6月12日13302.58點後最低。收市報13335.78點，是6月9日後收市新低，當日報13259.14點。連跌2日，累計跌294.83點，對上一次連跌2日是6月20日。

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