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港股ADR升60點 夜期高水100點 美期升亞股個別發展 六福、旺旺等業績

美股向下，港股ADR升60點或0.32%，報18855點，即月恒指夜期升98點，報18894點，夜期高水100點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.21%，折合報332.12元；阿里巴巴（9988）升0.5%，折合報83.67元；美團（3690）無升跌，折合報124元；匯控（0005）升1.09%，折合報60.25元；建行（0939）跌0.39%，折合報4.98元。

道期現升0.103%；標期現升0.16%；納期現升0.19%。日本東證指數現跌0.24%；韓國KOSPI指數現跌0.24%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.43%。

VIX指數隔晚升6.02%或0.81點，報14.25點。

紐油現升0%或0美元，報69.37美元；布油現跌0.01%或0.01美元，報74.17美元；金價現跌0.03%或0.66美元，報1922.6美元；LME 銅期貨隔晚升0%或0.5美元，報8391美元。美國10年期債息現跌0.2%或0.0078厘，報3.7134厘。

今日焦點股份可留意：

周大福企業溢價14.5%全購新創建（0659），涉資逾348億，新世界（0017）派特別息40億。

多間公司最快今日公布業績，包括六福集團（0590）、賓仕國際（1705）、寶光實業（0084）、電訊數碼控股（6033）、中國旺旺（0151）等。

非凡領越（0933）轉主板上市。

震雄集團（0057）受消費疲弱拖累，全年盈利跌39%至1.3億。

中國聯塑（2128）分拆易達雲科技上市。

經濟日報（0423）去年少賺近17%至2746萬。

包浩斯（0483）全年盈利跌68%，不派息。包浩斯創辦人黃銳林退休。

廣汽（2238）科技日發布會展示多項科研成果。

耀才（1428）全年多賺一成末期息增派4倍，讓股東「多一點錢傍身」。

L'Occitane（0973）去年少賺逾5成，派末期息0.03129歐元。歐舒丹撇除單次項目及會計調整經營溢利升9%。

領展（0823）再入稟指凱施餅店欠租，四分店被追租逾144萬。

ESR（1821）：張家港高端製造及供應鏈產業園落成。

中燃（0384）全年少賺41.7%，末期息0.4元。

巴郡減持比亞迪（1211）至8.98%，套現6.75億。

港交所（0388）與寧波政府簽署合作備忘錄，支持寧波市企業來港上市。

滔搏（6110）：首財季零售及批發業務總銷售金額增20%至30%。

 

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