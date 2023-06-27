恒指今早高開57點或0.31%，報18851點，大市成交金額10億元；國指今早高開14點或0.23%，報6386點。恒生科技指數開市報3889點，升0.43%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。全市上升股份比例為7.14%，下跌為3.3%，無升跌為89.55%。