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恒指高開57點 科指升0.4% 新創建升8.8% 新世界升9.6%

恒指今早高開57點或0.31%，報18851點，大市成交金額10億元；國指今早高開14點或0.23%，報6386點。恒生科技指數開市報3889點，升0.43%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。全市上升股份比例為7.14%，下跌為3.3%，無升跌為89.55%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、工行（1398）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌34隻升，25隻下跌，21隻無升跌。新世界發展（0017）升9.63%，報21.4元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌1.49%，報14.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，4隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報32.8元，升1.55%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報66.8元，跌1.4%。

恒指續低於20天線(19181.17點)。科指20天線(3926.62點)升穿50天線(3917.08點)。

周大福企業溢價14.5%全購新創建（0659），涉資逾348億，新世界（0017）派特別息40億。新創建創52周高，見8.7元，開市報8.7元，升8.89%。新世界（0017）開市報21.4元，升9.63%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，六福集團（0590）無成交，報23.75元。賓仕國際（1705）無成交，報0.305元。寶光實業（0084）無成交，報0.066元。電訊數碼控股（6033）無成交，報1.27元。中國旺旺（0151）開市報5.15元，無升跌。

非凡領越（0933）轉主板上市。無成交，報1.47元。

震雄集團（0057）受消費疲弱拖累，全年盈利跌39%至1.3億。無成交，報1.74元。

中國聯塑（2128）分拆易達雲科技上市。開市報5.06元，無升跌。

經濟日報（0423）去年少賺近17%至2746萬。無成交，報1.16元。

包浩斯（0483）全年盈利跌68%，不派息。包浩斯創辦人黃銳林退休。開市報0.56元，跌6.67%。

廣汽（2238）科技日發布會展示多項科研成果。開市報4.57元，無升跌。

耀才（1428）全年多賺一成末期息增派4倍，讓股東「多一點錢傍身」。創52周高，見1.89元，開市報1.89元，升9.25%。

L'Occitane（0973）去年少賺逾5成，派末期息0.03129歐元。歐舒丹撇除單次項目及會計調整經營溢利升9%。開市報21.25元，跌5.76%。

領展（0823）再入稟指凱施餅店欠租，四分店被追租逾144萬。開市報43.65元，升0.11%。

ESR（1821）：張家港高端製造及供應鏈產業園落成。開市報13元，無升跌。

中燃（0384）全年少賺41.7%，末期息0.4元。開市報8.8元，跌0.56%。

巴郡減持比亞迪（1211）至8.98%，套現6.75億。開市報255元，升0.16%。

港交所（0388）與寧波政府簽署合作備忘錄，支持寧波市企業來港上市。開市報300元，升0.6%。

滔搏（6110）：首財季零售及批發業務總銷售金額增20%至30%。開市報6.81元，升1.19%。

破頂股表現

破頂股包括，新創建集團（0659）創52周高，見8.7元，開市報8.7元，升8.89%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升2.04%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.89元，開市報1.89元，升9.25%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；聯旺集團（8217）創52周高，見0.245元，開市報0.245元，升8.41%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括思派健康（0314）低見7.08元，開市報7.08元，跌1.67%。

異動股

上升異動股，包括，ASIA COMM HOLD（0104）開市報0.225元，升14.8%；中國天弓控股（0428）開市報0.275元，升14.58%；業聚醫療（6929）開市報10.2元，升10.03%；新世界發展（0017）開市報21.4元，升9.63%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.89元，開市報1.89元，升9.25%；新創建集團（0659）創52周高，見8.7元，開市報8.7元，升8.89%；聯旺集團（8217）創52周高，見0.245元，開市報0.245元，升8.41%；瑩嵐集團（1162）開市報0.162元，升8%；第一上海（0227）開市報0.134元，升7.2%。

下跌異動股，包括，金融壹賬通（6638）開市報1.05元，跌8.7%；WMCH GLOBAL（8208）開市報0.035元，跌7.89%；包浩斯（0483）開市報0.56元，跌6.67%；廣匯寶信（1293）開市報0.295元，跌6.35%；L'OCCITANE（0973）開市報21.25元，跌5.76%；粵海投資（0270）開市報6.59元，跌5.72%；縱橫遊（8069）開市報0.121元，跌3.97%；源宇宙教育（1082）開市報1.6元，跌3.61%。

 

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