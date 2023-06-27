港元現報7.829元升值12點子，曾貶值最多25點子，報7.8327元，亦曾升值最多17點子，報7.8285元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.8點子至4.86976%；1星期HIBOR跌5.15點子至5.01917%；2星期HIBOR跌5.23點子至5.01774%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.3點子至4.99274%；6個月期HIBOR跌5.61點子至5.00804%；12個月期HIBOR跌2.24點子至5.07827%。

美元指數現報102.59貶值0.102點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.14843%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0918%，連續3日擴闊，利差是2023年6月19日後最闊，當日差距為-0.1345%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年6月06日，當日利差報-1.0213%。

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