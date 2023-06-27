李強表示，過去十年，內地一直是世界經濟穩定增長的重要動力源，將繼續為世界經濟復蘇和增長提供強大動能。最近三年內地經濟年均增長達4.5%，高於世界平均增速2.5個百分點左右，有信心有能力在較長周期內推動經濟行穩致遠。

李強表示，世界正處在歷史演變的十字路口，不穩定、不確定，難預料成為了常態，更讓人憂慮的是人為製造的無形阻隔把世界推向分裂甚至對抗。既要消除有形的阻隔，更要消除無形的阻隔，人與人交流中要體現一個「誠」字，要坦誠相見。

李強表示，全球性挑戰還很多：氣候變化、債務風險、增長緩慢、貧富差距等。當今時代不是一個單打獨鬥時代，個人英雄主義時代已經過去；團結合作成為一個重要的思維和行動方式；經濟全球化大勢從來沒有改變。世界不會退回到彼此孤立、封閉的狀態；應該摒棄零和博弈的思維，回到合作共贏的正確軌道上。

李強表示，現在西方有些人在炒作所謂「降依賴、去風險」，這在一定程度上看是一個「偽命題」，因為世界經濟成為你中有我、我中有你的共同體。如果說在某個產業鏈上有風險，不能由某個政府或組織說了算，企業是最有發言權的。堅決反對人為將經貿問題政治化，要維護全球產業鏈穩定；要找到更多的利益共同點，發展應該成為主旋律。

李強表示，應當更加珍視和平和穩定，沒有和平一切都無從談起；這些年有些人在煽動意識形態的對立，由此產生的種種圍堵、打壓、甚至局部戰爭地區衝突時有發生。內地長期以來始終站在歷史正確的一邊，願意與各國企業家一道堅定支持經濟全球化、堅定維護市場經濟。

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