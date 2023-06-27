moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

HKTV周日舉行開放日 逾百職缺提供即場面試及聘請機會

香港科技探索（1137）公布，將於7月2日舉辦「HKTV 開放日」，當日亦會提供逾 100個職位空缺的即場面試及聘請機會，涵蓋自動化工程、科技、物流及倉存、O2O 店舖營運、採購、市場推廣及公關、財務、人才管理及顧客服務等。活動將於將軍澳工業邨香港電視多媒體及電子商貿中心進行。

公司表示，屆時將設有集團簡介環節，讓參加者了解集團文化及人才福利措施；介紹其最新業務及創新計劃，包括全自動零售商店及系統、跨地域代購平台「Everuts」、街市快速送遞服務「街市即日餸」等等；以及參觀自動化配送中心。

此外，開放日將設有超過15個攤位遊戲，讓參加者贏取 HKTVmall 現金券；另外也特設「兒童專區」，為小朋友提供各類活動及桌上遊戲，並由專人照顧小朋友，讓家長可以安心地了解公司的各項業務、參加即場面試或參觀活動。

 

其他報道

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌4日 兩個月最長跌浪

福特汽車擬在美裁員數百人

人民幣中間價偏強 離岸價先貶後升 澳新料官方有意緩阻貶勢

L'OCCITANE績後急挫19% 創上市以來最大跌幅

傳小米汽車最平14.9萬人幣 官方否認 散播流言者竟是小愛同學

國資委主任張玉卓：全球貿易增長不及預期

上海市地方金融監管局局長赴螞蟻集團調研

滬深三大指數近平開 人行淨投放370億元

藥師幫定價20元超購4.6倍 一手中籤率30%

恒指高開57點 科指升0.4% 新創建升8.8% 新世界升9.6%

港股ADR升60點 夜期高水100點 美期升亞股個別發展 六福、旺旺等業績

聯儲局鷹派信號 美債短升長跌 美股向下 道指跌12點

周大福企業溢價14.5%全購新創建 涉資逾348億 新世界派特別息40億

北水增持鼎豐 減持盈富