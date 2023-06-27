香港科技探索（1137）公布，將於7月2日舉辦「HKTV 開放日」，當日亦會提供逾 100個職位空缺的即場面試及聘請機會，涵蓋自動化工程、科技、物流及倉存、O2O 店舖營運、採購、市場推廣及公關、財務、人才管理及顧客服務等。活動將於將軍澳工業邨香港電視多媒體及電子商貿中心進行。
公司表示，屆時將設有集團簡介環節，讓參加者了解集團文化及人才福利措施；介紹其最新業務及創新計劃，包括全自動零售商店及系統、跨地域代購平台「Everuts」、街市快速送遞服務「街市即日餸」等等；以及參觀自動化配送中心。
此外，開放日將設有超過15個攤位遊戲，讓參加者贏取 HKTVmall 現金券；另外也特設「兒童專區」，為小朋友提供各類活動及桌上遊戲，並由專人照顧小朋友，讓家長可以安心地了解公司的各項業務、參加即場面試或參觀活動。
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