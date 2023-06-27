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屈臣氏與Amorepacific簽訂協議 引進更多韓國美妝品牌

長和（0001）旗下的屈臣氏集團公布，與韓國最大美妝企業愛茉莉太平洋集團(Amorepacific Group)簽訂協議，進一步加強兩家公司的合作，為亞洲顧客帶來更多潮流韓國美妝產品。

屈臣氏表示，目前集團向亞洲顧客提供Amorepacific旗下的美髮品牌 RYO 呂和 Mise-EnScene，以及美容品牌 ETUDE 和 Innisfree 的產品。其中 Mise-En-Scene 特別受顧客歡迎，自 2019 年以來每年錄得高達 30%的複合增長。集團和 Amorepacific 將合作為亞洲及歐洲的顧客，引入更多醫學護膚及高級護膚品牌，如 illiyoon 和 Aestura。

屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，過去 12 個月，屈臣氏集團韓國美妝產品的銷售額錄得雙位數增長，透過集團在亞洲和歐洲廣泛的 O+O（線下及線上）平台，她相信是次與 Amorepacific的合作，能讓顧客體驗更多由韓國文化啟發的優質美妝產品。她又提到，隨著顧客越來越關注環保，對產品需求不斷提升，集團會聯同Amorepacific，引進更多 Clean Beauty 可持續產品，務求減低對環境的影響。

 

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