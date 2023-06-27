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人民幣升值恒指半日升292點 三大指數創逾一周最大升幅

美股向下，港股未有跟隨低開，加上人民幣中間價偏強，人民幣升值，以及總理李強稱有望實現經濟增長5%左右目標，港股三大指數升幅擴大，創6月15日後最大升幅。

恒指今早高開57點，高位升318點，低位升48點，高低波幅270點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為31%，下跌為18.93%，無升跌為50.05%。

恒指半日升292點或1.56%，報19086點，大市成交金額459億元；國指升111點或1.74%，報6483點。恒生科技指數收報3958點，升2.22%。

藍籌股成交金額160.71億元，佔大市成交35.01%；科指成份股成交金額83.45億元，佔大市成交18.18%；國指成份股成交金額130.31億元，佔大市成交28.38%。

24隻雙櫃台股，總成交1.5億元人民幣，相當於約1.63億港元，佔大市成交的0.35%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.36%，至81.99億元，佔大市成交17.82%。牛熊證成交金額28.96億元，減少37.1%；窩輪成交金額53.03億元，減少12.98%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、藥明生物（2269）、銀娛（0027）拖累大市。

藍籌70隻升，10隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升8.23%，收報10元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌1.67%，收報49.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報3.69元，升5.43%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報40.15元，跌0.25%。

恒指上試20天線(19192.93點)。科指升穿20天線(3930.08點)、50天線(3918.47點)，而其20天線亦升穿50天線。

北水南下合計淨流出33.12億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出24.22億元人民幣，終止單日流入。

香港科技探索（1137）公布，將於7月2日舉辦「HKTV 開放日」，逾百職缺提供即場面試及聘請機會。收報4.34元，升1.4%。

傳小米（1810）汽車最平14.9萬人幣 官方否認 散播流言者竟是小愛同學。收報10.56元，升1.34%。

周大福企業溢價14.5%全購新創建（0659），涉資逾348億，新世界（0017）派特別息40億。新創建創52周高，見8.82元，收報8.81元，升10.26%。新世界（0017）收報20.5元，升5.02%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，六福集團（0590）收報23.1元，跌2.74%。賓仕國際（1705）收報0.305元，無升跌。寶光實業（0084）收報0.067元，升1.52%。電訊數碼控股（6033）收報1.27元，無升跌。中國旺旺（0151）收報5.15元，無升跌。

非凡領越（0933）轉主板上市。收報1.46元，跌0.68%。

震雄集團（0057）受消費疲弱拖累，全年盈利跌39%至1.3億。收報1.63元，跌6.32%。

中國聯塑（2128）分拆易達雲科技上市。收報5.16元，升1.98%。

經濟日報（0423）去年少賺近17%至2746萬。收報1.18元，升1.72%。

包浩斯（0483）全年盈利跌68%，不派息。包浩斯創辦人黃銳林退休。收報0.54元，跌10%。

廣汽（2238）科技日發布會展示多項科研成果。收報4.57元，無升跌。

耀才（1428）全年多賺一成末期息增派4倍，讓股東「多一點錢傍身」。創52周高，見1.9元，收報1.69元，跌2.31%。

L'Occitane（0973）去年少賺逾5成，派末期息0.03129歐元。歐舒丹撇除單次項目及會計調整經營溢利升9%。收報18.78元，跌16.72%。

領展（0823）再入稟指凱施餅店欠租，四分店被追租逾144萬。收報43.85元，升0.57%。

ESR（1821）：張家港高端製造及供應鏈產業園落成。收報13.4元，升3.08%。

中燃（0384）全年少賺41.7%，末期息0.4元。收報9.16元，升3.5%。

巴郡減持比亞迪（1211）至8.98%，套現6.75億。收報251元，跌1.41%。

港交所（0388）與寧波政府簽署合作備忘錄，支持寧波市企業來港上市。收報301.4元，升1.07%。

滔搏（6110）：首財季零售及批發業務總銷售金額增20%至30%。收報6.96元，升3.42%。

破頂股表現

破頂股包括，HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見2.35元，收報2.25元，升1.35%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見87.85元，收報69.2元，跌20.6%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1069.4元，收報1069.4元，升0.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見840.15元，收報840元，升0.1%；景福集團（0280）創52周高，見0.48元，收報0.465元，無升跌；大豐港（8310）創52周高，見0.16元，收報0.149元，升7.19%；新創建集團（0659）創52周高，見8.82元，收報8.81元，升10.26%；和嘉控股（0704）創52周高，見0.395元，收報0.34元，升82.8%；坤集團（0924）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升8.97%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.94元，收報0.93元，升2.2%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.5元，收報1.46元，跌0.68%；耀才證券金融（1428）創52周高，見1.9元，收報1.69元，跌2.31%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.087元，收報0.087元，跌7.45%；思派健康（0314）低見6.4元，收報6.48元，跌10%；泰凌醫藥（1011）低見0.046元，收報0.046元，跌6.12%；新晨動力（1148）低見0.24元，收報0.255元，升2%；中原銀行（1216）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；西王特鋼（1266）低見0.029元，收報0.029元，跌6.45%；輝煌明天（1351）低見0.26元，收報0.26元，跌8.77%；瑞斯康集團（1679）低見0.055元，收報0.058元，無升跌；CMON（1792）低見0.03元，收報0.031元，跌6.06%；景瑞控股（1862）低見0.087元，收報0.087元，跌7.45%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.5元，收報3.5元，跌2.78%；愛帝宮（0286）低見0.35元，收報0.36元，升1.41%；延長石油國際（0346）低見0.47元，收報0.5元，跌1.96%；壽康集團（0575）低見0.25元，收報0.62元，跌4.62%；中油燃氣（0603）低見0.238元，收報0.238元，無升跌；天德化工（0609）低見1.61元，收報1.61元，跌1.23%；築友智造科技（0726）低見0.189元，收報0.27元，升39.18%；鼎石資本（0804）低見0.242元，收報0.25元，無升跌；高陽科技（0818）低見0.6元，收報0.65元，跌4.41%；富匯國際集團控股（1034）低見0.37元，收報0.37元，跌2.63%。

異動股

上升異動股，包括，和嘉控股（0704）創52周高，見0.395元，收報0.34元，升82.8%；築友智造科技（0726）見52周低0.189元，收報0.27元，升39.18%；中國天弓控股（0428）收報0.32元，升33.33%；新城市建設發展（0456）收報3.52元，升28%；中生聯合（3332）創52周高，見0.32元，收報0.275元，升27.91%；中國國家文化產業（0745）收報0.055元，升22.22%；世大控股（8003）收報0.4元，升21.21%；聲揚集團（8163）收報0.144元，升21.01%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.045元，升18.42%；百能國際能源（8132）收報0.127元，升17.59%。

下跌異動股，包括，鼎石資本股權（2951）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌41.18%；朗華國際集團（8026）收報0.26元，跌24.64%；恆偉集團控股（8219）收報0.52元，跌23.53%；北亞策略（8080）收報0.325元，跌20.73%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見87.85元，收報69.2元，跌20.6%；金融壹賬通（6638）創上市新低，見0.85元，收報0.95元，跌17.39%；L'OCCITANE（0973）收報18.78元，跌16.72%；途屹控股（1701）收報0.16元，跌15.34%；合豐集團（2320）收報0.085元，跌15%。

 

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