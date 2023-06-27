Ampd 於 2014 年成立，為建築工地儲能系統開發商，核心產品是以鋰離子電池供電的淨能櫃（Enertainer），取代工地慣常使用的柴油發電機，減少工地污染、嘈雜和潛在危險。

MTR Lab 董事總經理陳定邦表示，是次策略聯盟充分展現 MTR Lab 重視有助實現綠色未來的可持續發展科技，透過共同投資項目為實現碳中和出一分力，同時支持具全球發展潛力的香港初創。Ampd Energy 行政總裁及聯合創辦人黃文順則指，是次共同投資讓 Ampd 得以加快業務拓展和新產品研發計劃，目前公司嶄新的流動產品研發已進入最後階段，有信心能為建造業在可持續發展方面帶來影響。

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