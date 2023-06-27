港鐵（0066）全資子公司MTR Lab公布，夥拍領先創科投資者 2150及塔龍加投資集團（Taronga Ventures），共同投資儲能系統初創 Ampd Energy（Ampd）。MTR Lab表示，是次合作旨在加快Ampd業務發展，推動全球建造業以電池儲能系統取代傳統柴油發電機，以實現碳中和目標，促進行業可持續發展。是次投資總額為 800萬美元，延續較早前的 A 輪融資，將幫助 Ampd 於今年進軍阿聯酋及美國市場，同時鞏固澳洲和英國業務。
Ampd 於 2014 年成立，為建築工地儲能系統開發商，核心產品是以鋰離子電池供電的淨能櫃（Enertainer），取代工地慣常使用的柴油發電機，減少工地污染、嘈雜和潛在危險。
MTR Lab 董事總經理陳定邦表示，是次策略聯盟充分展現 MTR Lab 重視有助實現綠色未來的可持續發展科技，透過共同投資項目為實現碳中和出一分力，同時支持具全球發展潛力的香港初創。Ampd Energy 行政總裁及聯合創辦人黃文順則指，是次共同投資讓 Ampd 得以加快業務拓展和新產品研發計劃，目前公司嶄新的流動產品研發已進入最後階段，有信心能為建造業在可持續發展方面帶來影響。
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