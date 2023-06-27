文章日期：2023年6月27日 12:34
端午節假期後，內地股市走勢反覆向下。從技術走勢上分析，上證指數和深證指數走勢持續偏軟，除非後市能出現急升反彈，否則將有機會持續下跌。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
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