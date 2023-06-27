梁鳳儀表示，在過去幾年，疫情、行業相關政策的調整、地緣政治等因素，無疑帶來了短期的擾動，但未有改變內地融入全球資本市場的發展路徑。而香港從一開始已在內地資本市場開放的進程中扮演著至關重要的角色，時至今天，內地約有 70%的國際資金是透過股市互聯互通機制下的北向交易而流入的。即使在目前的嚴峻環境下，香港的中介人角色保持不變，而且只會愈加重要，同時採取了靈活應變的策略，時刻與時並進。

梁鳳儀表示，監管方針必須保持靈活，方能迎接未來機遇。認為，最新適用於特專科技公司的上市制度將帶來資金，助力內地的經濟轉型，並為科技初創公司的加速成長創造條件。與此同時，正致力擴闊上市公司的來源地，吸引來自中東、東南亞以至整個亞洲區內的企業。

梁鳳儀表示，互聯互通機制的發展仍有巨大的潛力。證監會正致力加強互聯互通機制作為主要的長遠策略，從而為投資者創造價值。正研究在機制內引入大宗交易及其他交易方式，藉此提高效能。就跨境理財通等多項其他計劃而言，正努力在短期內完善計劃並放寬相關規定。亦準備增加市場上以內地資產為相關資產的衍生工具合約數目。請大家留意公布。

梁鳳儀表示，香港必須繼續加強其在人民幣國際化進程中的關鍵作用。預期，隨著美元融資成本上漲和政治聯盟的關係發生變化，人民幣作為國際投資及儲備貨幣的吸引力將進一步增強。證監會正克盡己職，以加強香港在此過程中的作用。就在上星期，聯交所推出雙櫃枱模式，以利便採用人民幣買賣港股，而人民幣過去在港股交易中的使用率一直偏低。雖然首周日均成交額較小，約為 1.97 億元人民幣，並不出人意料，但這象徵著一個良好的開局，有利於構建生態系統、完善金融基礎設施以及拓展人民幣上市產品的新模式。

梁鳳儀表示，觀察到，人民幣流動性較高的股票的莊家活動正在按設計運行，買賣價差收窄至 1-2 個價位，而人民幣股價亦緊貼港元股價。建立生態系統固然需要時間，預計，一旦擁有人民幣盈餘的南向投資者可以通過滬深港通在人民幣櫃枱買賣，交易將會轉趨活躍。

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