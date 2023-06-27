恒指今早高開57點，高位升432點，低位升48點，高低波幅384點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為40.99%，下跌為22.28%，無升跌為36.72%。

恒指收市升354點或1.88%，報19148點，大市成交金額916億元，較上日增加9.41%，是6月21日981.72億元成交後最多；國指升132點或2.08%，報6504點。恒生科技指數收報3972點，升2.57%。

藍籌股成交金額395.33億元，佔大市成交43.15%；科指成份股成交金額204.33億元，佔大市成交22.3%；國指成份股成交金額323.13億元，佔大市成交35.27%。

24隻雙櫃台股，總成交2.57億元人民幣，相當於約2.79億港元，佔大市成交的0.3%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.56%，至98.9億元，佔大市成交10.78%。牛熊證成交金額38.32億元，減少16.78%；窩輪成交金額60.58億元，減少0.59%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、藥明生物（2269）、金沙中國（1928）拖累大市。

藍籌71隻升，8隻下跌，1隻無升跌。碧桂園服務（6098）升11.26%，收報10.28元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌1.16%，收報17.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報78.2元，升7.49%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報40.25元，無升跌。

恒指曾穿20天線(19195.99點)。科指升穿20天線(3930.76點)及50天線(3918.74點)，另外，20天線升穿50天線，10天線(4046.18點)亦升穿250天線(4042.72點)。

北水南下合計淨流出73.59億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出25.96億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

中國水務（0855）全年少賺1.9% 末期息18仙。收報5.88元，升2.62%。

中國旺旺（0151）全年少賺兩成 末期息2.1美仙。收報5.09元，跌1.17%。

今早及隔晚消息股表現

香港科技探索（1137）公布，將於7月2日舉辦「HKTV 開放日」，逾百職缺提供即場面試及聘請機會。收報4.36元，升1.87%。

傳小米（1810）汽車最平14.9萬人幣 官方否認 散播流言者竟是小愛同學。收報10.6元，升1.73%。

周大福企業溢價14.5%全購新創建（0659），涉資逾348億，新世界（0017）派特別息40億。新創建創52周高，見8.9元，收報8.9元，升11.39%。新世界（0017）收報19.68元，升0.82%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，六福集團（0590）收報23.2元，跌2.32%。賓仕國際（1705）收報0.32元，升4.92%。寶光實業（0084）收報0.069元，升4.55%。電訊數碼控股（6033）收報1.26元，跌0.79%。中國旺旺（0151）收報5.09元，跌1.17%。

非凡領越（0933）轉主板上市。收報1.54元，升4.76%。

震雄集團（0057）受消費疲弱拖累，全年盈利跌39%至1.3億。收報1.64元，跌5.75%。

中國聯塑（2128）分拆易達雲科技上市。收報5.19元，升2.57%。

經濟日報（0423）去年少賺近17%至2746萬。收報1.17元，升0.86%。

包浩斯（0483）全年盈利跌68%，不派息。包浩斯創辦人黃銳林退休。收報0.55元，跌8.33%。

廣汽（2238）科技日發布會展示多項科研成果。收報4.57元，無升跌。

耀才（1428）全年多賺一成末期息增派4倍，讓股東「多一點錢傍身」。創52周高，見1.9元，收報1.71元，跌1.16%。

L'Occitane（0973）去年少賺逾5成，派末期息0.03129歐元。歐舒丹撇除單次項目及會計調整經營溢利升9%。收報19.14元，跌15.12%。

領展（0823）再入稟指凱施餅店欠租，四分店被追租逾144萬。收報44.1元，升1.15%。

ESR（1821）：張家港高端製造及供應鏈產業園落成。收報13.42元，升3.23%。

中燃（0384）全年少賺41.7%，末期息0.4元。收報9.5元，升7.34%。

巴郡減持比亞迪（1211）至8.98%，套現6.75億。收報252.6元，跌0.79%。

港交所（0388）與寧波政府簽署合作備忘錄，支持寧波市企業來港上市。收報301.4元，升1.07%。

滔搏（6110）：首財季零售及批發業務總銷售金額增20%至30%。收報7.11元，升5.65%。

破頂股表現

破頂股包括，3D MEDICINES（1244）創上市新高，見113元，收報112.9元，升5.02%；HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見2.4元，收報2.36元，升6.31%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見87.85元，收報70元，跌19.68%；長城天下（2948）創上市新高，見0.275元，收報0.275元，升1.85%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.5元，收報10.42元，升1.76%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8410.4元，收報8410.4元，升0.05%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1069.4元，收報1069.4元，升0.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見840.15元，收報840元，升0.1%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見528.8元，收報528.8元，升0.02%；景福集團（0280）創52周高，見0.48元，收報0.455元，跌2.15%；大豐港（8310）創52周高，見0.189元，收報0.176元，升26.62%；新創建集團（0659）創52周高，見8.9元，收報8.9元，升11.39%；和嘉控股（0704）創52周高，見0.395元，收報0.32元，升72.04%；坤集團（0924）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升8.97%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.95元，收報0.89元，跌2.2%；正乾金融控股（1152）創52周高，見0.077元，見52周低0.058元，收報0.071元，升20.34%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.5元，收報1.41元，跌4.08%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.081元，收報0.087元，跌7.45%；澳洲成峰高教（1752）低見0.057元，收報0.057元，跌5%；亨泰（0197）低見0.037元，收報0.037元，跌7.5%；思派健康（0314）低見6.4元，收報7.19元，跌0.14%；恒盛地產（0845）低見0.046元，收報0.052元，跌1.89%；泰凌醫藥（1011）低見0.046元，收報0.047元，跌4.08%；新晨動力（1148）低見0.24元，收報0.27元，升8%；中原銀行（1216）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；西王特鋼（1266）低見0.029元，收報0.031元，無升跌；輝煌明天（1351）低見0.26元，收報0.285元，無升跌。

60隻股份創52周低，其中十隻包括，大中華控股（0021）低見0.086元，收報0.09元，跌6.25%；港通控股（0032）低見8.5元，收報8.55元，跌3.17%；世紀建業（0079）低見0.068元，收報0.068元，跌2.86%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.5元，收報3.55元，跌1.39%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.81元，收報0.81元，無升跌；博富臨置業（0225）低見7.7元，收報7.7元，無升跌；天德地產（0266）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；太興置業（0277）低見3.1元，收報3.1元，跌12.68%；愛帝宮（0286）低見0.35元，收報0.36元，升1.41%；嘉進投資國際（0310）低見0.015元，收報0.015元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，和嘉控股（0704）創52周高，見0.395元，收報0.32元，升72.04%；中生聯合（3332）創52周高，見0.32元，收報0.29元，升34.88%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.56元，升33.33%；新城市建設發展（0456）收報3.5元，升27.27%；中國金石（1380）收報0.445元，升27.14%；大豐港（8310）創52周高，見0.189元，收報0.176元，升26.62%；保寶龍科技（1861）收報2元，升26.58%；朗華國際集團（8026）創52周高，見0.43元，收報0.43元，升24.64%；協同通信（1613）收報0.74元，升23.33%。

下跌異動股，包括，鼎石資本股權（2951）創上市新低，見0.01元，收報0.01元，跌41.18%；榮暉控股（8213）收報0.295元，跌27.16%；恆偉集團控股（8219）收報0.51元，跌25%；中國新電信（8167）見52周低0.05元，收報0.054元，跌22.86%；金融壹賬通（6638）創上市新低，見0.85元，收報0.91元，跌20.87%；聯旺集團（8217）創52周高，見0.245元，收報0.181元，跌19.91%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見87.85元，收報70元，跌19.68%；中國基礎能源（8117）收報0.062元，跌19.48%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.76元，跌19.15%；比高集團（8220）收報0.23元，跌17.86%；毅德國際（1396）收報0.54元，跌16.92%。

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