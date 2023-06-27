香港出口連續13個月為負數，5月出口跌15.6%，是1月後新低，當月跌36.7%。進口亦連續11個月為負數。進口跌16.7%，是1月後新低，當月跌30.2%。

首五個月的商品整體出口貨值按年跌16.3%，進口貨值下跌13.4%。首五個月錄得有形貿易逆差1,750億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

經季節性調整的數字顯示，截至五月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升5.3%。同時，商品進口貨值上升2.6%。

政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，2023年五月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，儘管內地經濟增長加快應可抵銷一些負面影響。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，五月份按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌18.2%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌38.4%）、印度（跌30.7%）、菲律賓（跌29.6%）、日本（跌26.4%）、台灣（跌24.7%）和內地（跌17.5%）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌32.9%）和美國（跌17.7%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌46.4%）、新加坡（跌34.8%）、越南（跌29.1%）、馬來西亞（跌28.5%）、泰國（跌26.3%）和內地（跌10.3%）。

2023年首五個月與2022年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌25.3%）、新加坡（跌23.0%）、內地（跌20.4%）、台灣（跌20.4%）和印度（跌19.3%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（升10.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌40.1%）、新加坡（跌30.7%）、泰國（跌22.6%）、越南（跌20.2%）、台灣（跌19.2%）和內地（跌8.8%）。

按主要貨品類別分析，2023年五月份與2022年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減355億元，跌19.0%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減146億元，跌33.1%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減410億元，跌21.0%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減129億元，跌35.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減55億元，跌12.6%）。

2023年首五個月與2022年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,899億元，跌20.2%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減604億元，跌28.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減296億元，跌13.1%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,872億元，跌19.7%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減539億元，跌30.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減300億元，跌13.2%）。

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