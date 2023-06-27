前金管局總裁陳德旗下的圓幣科技，公布與BC科技（0863）的數字資產平台OSL合作，將共同探討利用圓幣科技的「易信連」（RD ezLink）數碼企業身份證解決方案，為OSL的企業客戶提升客戶盡職審查的效益和體驗。
OSL為首家在香港獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者（VASP），提供經紀、交易所、託管和軟體即服務（SaaS）產品系列。易信連則為數碼企業身份證的發行平台，為香港和海外註冊的企業提供企業身份認證服務。公告指，易信連與OSL 的合作，將有助OSL以更快捷和更高效的方式，滿足企業客戶盡職審查方面的監管要求。
OSL的執行董事兼法規事務主管刁家駿表示，OSL 一直全力支持本地數字資產行業。透過持斷探索與不同的行業夥伴合作，合力推動本地數字資產的生態發展以達致國際水平。圓幣科技主席陳德霖則表示，是次合作亦展示了虛擬資產市場和金融科技業，在政府促進本港虛擬資產和 Web 3.0生態發展所增添的活力。
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