姚嘉仁指出，團隊目前專注於確保雙櫃台模式和莊家機制初期運作順暢，為市場提供一個可靠的平台。他相信這個模式的引入將進一步豐富香港的人民幣産品生態圈，有助深化人民幣的離岸資金池。不過，雙櫃台模式的流動性和規模增長仍需要一些時間。

他續稱，未來港股通增加人民幣櫃台，將吸引更多內地投資者使用人民幣買賣香港股票。雙櫃台模式的推出將有助於擴大和深化香港人民幣市場的流動性，有望促進人民幣資本在香港和內地市場間的跨境流動。

在雙櫃台模式下，未來內地投資者可以使用人民幣直接買賣這些外國公司的股票，提升香港市場的吸引力。港交所將繼續完善香港的人民幣生態圈、優化互聯互通機制，提升香港雙櫃台模式下的股票以至香港整個市場的流動性。下一步即將推出中國國債期貨。

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