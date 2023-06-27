港交所（0388）本月啟動「港幣-人民幣雙櫃台模式」，聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，市場對這個雙櫃台模式的反應正面，目前亦正處理大量發行人和莊家的申請。未來希望繼續擴展雙櫃台模式，研究增加提供港幣櫃台及人民幣櫃台的證券的數目及將人民幣櫃台納入南向港股通，進一步加強香港作為最大的離岸人民幣中心。
姚嘉仁指出，團隊目前專注於確保雙櫃台模式和莊家機制初期運作順暢，為市場提供一個可靠的平台。他相信這個模式的引入將進一步豐富香港的人民幣産品生態圈，有助深化人民幣的離岸資金池。不過，雙櫃台模式的流動性和規模增長仍需要一些時間。
他續稱，未來港股通增加人民幣櫃台，將吸引更多內地投資者使用人民幣買賣香港股票。雙櫃台模式的推出將有助於擴大和深化香港人民幣市場的流動性，有望促進人民幣資本在香港和內地市場間的跨境流動。
在雙櫃台模式下，未來內地投資者可以使用人民幣直接買賣這些外國公司的股票，提升香港市場的吸引力。港交所將繼續完善香港的人民幣生態圈、優化互聯互通機制，提升香港雙櫃台模式下的股票以至香港整個市場的流動性。下一步即將推出中國國債期貨。
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