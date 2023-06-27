HKBNES指，客戶可享包括由香港寬頻獨有三重光纖網絡支援的極速穩定商業寬頻、升級託管 Wi-Fi 網絡、企業級網絡安全設置、通訊及話音連接等。企業另可按個別需求隨時加配額外增值服務，例如適合零售、餐飲業的電子支付系統、能源監測系統以及各項硬件設備。HKBNES 更會為所有選用「易‧IT」服務方案的客戶提供業內頂級技術支援，專家團隊會提供計劃、部署及 7 x 24 監察和管理 IT 基礎設施的服務，讓客戶專注拓展業務，建立更大的市場價值。

香港寬頻未來持股管理人兼企業方案行政總裁何達指，HKBNES推出業界首個全方位 ITaaS （IT-as-a-Service）方案，全面照顧企業的技術需要日後會因應市場需要推出更多適合各類企業的科技方案，促進客戶把握香港及東南亞的黃金機遇。

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