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安盛預測明年各大央行迎來降息 内地市場表現不佳

安盛投資管理公司公布今年下半年市場展望，預期下半年通脹率將保持高企，有機會至至2024年才回歸央行目標，並開始減息。

安盛投資管理核心投資部首席投資總監Chris Iggo表示，通脹持續，各國央行料採取更激進措施，發達經濟體陷入衰退的風險持續上升。美國可能出現輕微衰退，歐元區有望維持平穩，英國將緩慢下行。

債券方面，各種債券收益率均達到10年高位，且風險與回報之間的權衡已經改善。從需求方面看，下半年綠債，社會債券等提供技術支持轉型相關融資需求將增加，料信貸狀況惡化，但並非不可避免。

股票市場方面，Chris Iggo認爲，股票表現優異，但投資者情緒依然悲觀，現金持有水平較高，故只有少數投資者享受升勢獲利；預計利率將重新定價，債券回報率下降，讓投資者從價值股轉向成長股，創新科技板塊將帶動大市上揚；又預測市場將在今年下半年保持波動，股票長期回報正面。

中國内地投資市場表現方面，Chris Iggo指出，對疫情之後内地經濟復蘇速度感到失望。内地未來數年經濟增長可能保持5%水平，但繼續上升卻較爲困難。未來内地能否吸引海外投資，將視乎中美關係發展及美國總統大選等政治因素影響。由於經濟增長前景放緩，通脹上升及宏觀經濟的的不確定性，疫情之後國際市場對中國的投資變得更加謹慎，目前海外投資者繼續維持觀望狀態。