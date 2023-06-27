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騰訊大股東Naspers和Prosus擬解除交叉持股架構

騰訊（0700）南非大股東Naspers及Prosus宣布，計劃解除兩家公司的交叉持股架構，以解決Naspers層面的回購計劃限制，以及交叉持股架構所產生的複雜性，並已獲南非儲備銀行批准。解除交叉持股架構後，Naspers可繼續進行回購計劃，Prosus的回購計劃則不受影響。

Naspers表示，通過南非子公司Prosus回購，會受《南非公司法》限制令回購股份有限，而解除交叉持股架構將可消除相關限制。

Naspers與Prosus於2021年完成交叉持股架構，以降低Naspers佔南非約翰內斯堡證券交易所（JSE SWIX）的市值比例。現時Naspers佔JSE SWIX的權重由23%降至9%，加上實施交叉持股架構後被視為負面因素，股東普遍認為交叉持股架構過度複雜，令Naspers估值出現折讓，因此建議解除有關架構。

此外，Naspers去年6月宣布「無上限」減持騰訊計劃，據Naspers最新公布全年業績，今年4月至6月22日期間其再減持4678.97萬股騰訊，套現20.5億美元。

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