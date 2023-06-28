道瓊斯工業平均指數收漲212點，升幅0.63%，報33926點。標普500指數收漲49點，升幅1.15%，報4378點。納斯達克綜合指數收漲219點，或1.65%，報13555點。

微軟升1.82%，報334.57美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻39點，而Walgreens Boots Alliance跌9.34%，報28.64元，拖累道指19點。

科技股方面，蘋果收市報188.06元，升1.5%，谷歌母公司Alphabet收市報118.33元，跌0%，亞馬遜收市報129.18元，升1.45%，Facebook收市報287.05元，升3.08%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報452點。德國DAX指數收漲0.22%，報15846點；法國CAC 40指數漲0.44%，報7215點；英國富時100指數收漲0.11%，報7461點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.06%，報6658點。

美國2年期債息曾升最多0.55%，高見4.77厘，是6月23日4.8059厘後最高。收報4.7554厘，是6月22日後收市新高。連升2日，累計升0.0143厘，對上一次連升2日是6月22日。

美國10年期債息曾升最多1.36%，是6月22日後最大升幅。高見3.7717厘，是6月23日3.7969厘後最高。收報3.7639厘，是6月22日後收市新高。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至102.884基點，是6月26日後最窄。收市報99.565基點，是6月26日後收市最窄。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至167.645基點，是6月7日170.128基點後最闊。收市收窄至報155.215基點，是6月26日後收市最窄，當日報160.332基點。

道指曾升最多0.77%，是6月15日後最大升幅，當日升幅為1.5%。高見33975.65點，是6月22日34003.56點後最高。收市報33926.74點，是6月22日後收市新高，當日報33946.71點。

標指曾升最多1.28%，是6月15日後最大升幅，當日升幅為1.52%。高見4384.42點，是6月21日4386.22點後最高。收市報4378.41點，是6月22日後收市新高，當日報4381.89點。

納指曾升最多1.82%，是5月26日後最大升幅，當日升幅為2.39%。高見13578.8點，是6月22日13631.85點後最高。收市報13555.67點，是6月22日後收市新高，當日報13630.61點。