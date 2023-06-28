美股向上，港股ADR升21點或0.11%，報19161點，即月恒指夜期升47點，報19185點，夜期高水37點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.03%，折合報341.31元；阿里巴巴（9988）跌0.16%，折合報85.32元；美團（3690）升0.22%，折合報126.47元；匯控（0005）升1.02%，折合報61.12元；建行（0939）跌0.61%，折合報5.03元。

道期現跌0.052%；標期現跌0.19%；納期現跌0.38%。日本東證指數現升0.98%；韓國KOSPI指數現跌0.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.46%。

VIX指數隔晚跌3.57%或0.51點，報13.74點。

紐油現升0.39%或0.26美元，報67.97美元；布油現升0.45%或0.32美元，報72.59美元；金價現升0.13%或2.6美元，報1916.29美元；LME 銅期貨隔晚跌0.33%或28美元，報8363美元。美國10年期債息現跌0.1%或0.0038厘，報3.7601厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，波司登（3998）、莊士中國（0298）、ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）、遠東發展（0035）、富臨（1443）、冠忠巴士集團（0306）、大眾金融控股（0626）、專業旅運（1235）等。

藥師幫（9885）上市，定價20元。

國泰（0293）今明兩年擬合共招募最少800名見習機師。

香港科技探索（1137）宣布斥最多1億元回購。

騰訊（0700）大股東Naspers和Prosus擬解除交叉持股架構。騰訊今斥逾4億回購118萬股。

瑞爾（6639）去年虧損收窄至2.2億，不派息。

寶光（0084）上財年扭虧錄純利5080萬，不派末期息。

六福（0590）全年少賺8%，末期息0.55元。

GIC減持ASMPT（0522）至4.99%。

李開復盡沽美圖（1357），套現3336萬元。

港交所（0388）姚嘉仁：人民幣雙櫃台助深化本港離岸人民幣，未來續擴展模式。

中石化煉化工程（2386）；獲沙特7.2億美元合同。

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