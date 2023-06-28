恒指今早低開48點或0.26%，報19099點，大市成交金額15億元；國指今早低開23點或0.37%，報6481點。恒生科技指數開市報3967點，跌0.12%。非必需消費品、通訊服務、信息技術、能源股推低大市。全市上升股份比例為6.79%，下跌為4.8%，無升跌為88.39%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，47隻下跌，22隻無升跌。攜程（9961）升1.25%，報274.6元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌2.19%，報102.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，11隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報72.8元，升6.67%；跌幅最大的是小米（1810）收報10.44元，跌1.51%。

恒指續低於20天線(19221.17點)。科指續高於20天線(3944.02點)、50天線(3914.8點)。

元亨燃氣（0332）發盈警 料少賺超過50% 旗下公司暫停營運。無成交，報0.089元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，波司登（3998）無成交，報3.54元。莊士中國（0298）無成交，報0.226元。ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）無成交，報0.4元。遠東發展（0035）無成交，報1.95元。富臨（1443）無成交，報0.19元。冠忠巴士集團（0306）無成交，報1.87元。大眾金融控股（0626）無成交，報2.15元。專業旅運（1235）無成交，報0.163元。

藥師幫（9885）上市，定價20元。開市報23.05元，升15.25%。

國泰（0293）今明兩年擬合共招募最少800名見習機師。開市報8.21元，升0.12%。

香港科技探索（1137）宣布斥最多1億元回購。開市報4.5元，升3.21%。

騰訊（0700）大股東Naspers和Prosus擬解除交叉持股架構。騰訊今斥逾4億回購118萬股。開市報340元，跌0.41%。

瑞爾（6639）去年虧損收窄至2.2億，不派息。無成交，報8.36元。

寶光（0084）上財年扭虧錄純利5080萬，不派末期息。無成交，報0.069元。

六福（0590）全年少賺8%，末期息0.55元。開市報22.9元，跌1.29%。

GIC減持ASMPT（0522）至4.99%。開市報74.6元，升0.88%。

李開復盡沽美圖（1357），套現3336萬元。開市報2.93元，升0.34%。

港交所（0388）姚嘉仁：人民幣雙櫃台助深化本港離岸人民幣，未來續擴展模式。開市報303元，升0.53%。

中石化煉化工程（2386）；獲沙特7.2億美元合同。開市報3.42元，升0.59%。

破頂股表現

破頂股包括，新創建集團（0659）創52周高，見8.9元，開市報8.9元，無升跌；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；保利文化（3636）創52周高，見8.5元，開市報8.5元，升70%；朗華國際集團（8026）創52周高，見0.43元，開市報0.43元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，保利文化（3636）創52周高，見8.5元，開市報8.5元，升70%；達利食品（3799）開市報3.59元，升31.99%；新愛德集團（8412）平上市高位1.949元，開市報0.89元，升14.1%；國能國際資產（0918）開市報0.265元，升13.25%；海納星空科技（8297）開市報0.35元，升9.38%；海鑫集團（1850）開市報1.88元，升9.3%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.064元，升8.47%；中國天保集團（1427）開市報0.246元，升7.89%；透雲生物（1332）開市報0.53元，升7.07%；叮噹健康（9886）開市報2.86元，升6.72%；蔚來（9866）開市報72.8元，升6.67%。

下跌異動股，包括，YEAH YEAH GROUP（8082）開市報0.027元，跌10%；北京汽車（1958）開市報1.89元，跌6.9%；杉杉品牌（1749）開市報0.43元，跌6.52%；中國船舶租賃（3877）開市報1.29元，跌5.15%；瑞科生物－Ｂ（2179）開市報12.18元，跌4.84%；中海宏洋（0081）開市報3.89元，跌4.42%；君實生物（1877）開市報22元，跌3.93%；寶新金融（1282）開市報0.25元，跌3.85%；運興泰集團（8362）開市報0.028元，跌3.45%。

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