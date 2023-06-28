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5月全國規模以上工業企業利潤按年收窄至下降12.6%

國統局公布，內地5月全國規模以上工業企業利潤按年下降12.6%，跌幅較上月的18.2%收窄。 1-5月全國規模以上工業企業利潤按年下降18.8%至2.67萬億元，降幅比1—4月份收窄1.8個百分點。

1—5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9625.1億元，按年下降17.7%；股份制企業實現利潤總額19578.1億元，下降20.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額6267.5億元，下降13.6%；私營企業實現利潤總額6837.8億元，下降21.3%。

1—5月份，採礦業實現利潤總額5919.3億元，按年下降16.2%；製造業實現利潤總額18296.8億元，下降23.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2472.8億元，增長34.8%。

1—5月份，在41個工業大類行業中，14個行業利潤總額按年增長，1個行業持平，24個行業下降，2個行業由盈轉虧。主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長45.9%，電氣機械和器材製造業增長29.2%，汽車製造業增長24.3%，通用設備製造業增長23.4%，專用設備製造業下降0.1%，石油和天然氣開採業下降9.9%，煤炭開采和洗選業下降18.7%，非金屬礦物製品業下降25.9%，紡織業下降27.8%，農副食品加工業下降39.5%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降49.2%，化學原料和化學製品製造業下降52.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降53.0%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降92.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈利轉為虧損。

1—5月份，規模以上工業企業實現營業收入51.39萬億元，按年增長0.1%；發生營業成本43.83萬億元，增長1.2%；營業收入利潤率為5.19%，按年下降1.21個百分點。

5月末，規模以上工業企業資產總計159.24萬億元，按年增長6.8%；負債合計91.41萬億元，增長7.2%；所有者權益合計67.83萬億元，增長6.2%；資產負債率為57.4%，按年上升0.2個百分點。

5月末，規模以上工業企業應收賬款22.37萬億元，按年增長11.7%；產成品存貨6.14萬億元，增長3.2%。

1—5月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.29元，按年增加0.93元；每百元營業收入中的費用為8.31元，按年增加0.30元。

5月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為78.1元，按年減少5.8元；人均營業收入為170.9萬元，按年增加5.8萬元；產成品存貨周轉天數為20.7天，按年增加1.0天；應收賬款平均回收期為63.6天，按年增加6.4天。

 

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