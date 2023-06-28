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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌5日 港美息差連續4日擴闊

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌2.94點子至4.94589%，是6月15日後最低，當日報4.74964%。對上一次連跌5日是4月11日，當日拆息報2.8522%。

港元現報7.8312元升值26點子，曾貶值最多6點子，報7.8344元，亦曾升值最多27點子，報7.8311元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升7.64點子至4.94619%；1星期HIBOR升12.79點子至5.14708%；2星期HIBOR升2.09點子至5.03863%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.2點子至4.97071%；6個月期HIBOR跌3.01點子至4.97798%；12個月期HIBOR升0.17點子至5.08%。

美元指數現報102.575升值0.083點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.17786%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1314%，連續4日擴闊，利差是6月19日後最闊，當日差距為-0.1345%。

對上一次連續4日擴闊，是3月27日，當日利差報-1.5917%。

 

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