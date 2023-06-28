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恒指半日跌25點 科指跌0.03% 北水轉流入 藥師幫上市升8.2%

報道稱美國考慮進一步限制對華AI晶片出口、內地5月全國規模以上工業企業利潤按年收窄，港股低開曾跌過百點，其後又倒升，中美關係、中美經濟繼續左右市場，市場觀望明日美國GDP數據。

恒指今早低開48點，高位升74點，低位跌128點，高低波幅203點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、材料股推低大市。全市上升股份比例為19.63%，下跌為29.38%，無升跌為50.97%。

恒指半日跌25點或0.13%，報19122點，大市成交金額382億元；國指跌6點或0.1%，報6498點。恒生科技指數收報3970點，跌0.03%。

藍籌股成交金額143.5億元，佔大市成交37.56%；科指成份股成交金額87.23億元，佔大市成交22.83%；國指成份股成交金額121.99億元，佔大市成交31.93%。

24隻雙櫃台股，總成交1.52億元人民幣，相當於約1.65億港元，佔大市成交的0.43%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.28%，至88.73億元，佔大市成交23.21%。牛熊證成交金額38.4億元，增加0.22%；窩輪成交金額50.32億元，減少16.93%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌42隻升，28隻下跌，10隻無升跌。新奧（2688）升1.88%，收報103元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌3.42%，收報3.39元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報42.85元，升6.46%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報11.04元，跌4.5%。

恒指受制於20天線(19222.32點)。科指曾跌穿20天線(3944.19點)、50天線(3914.87點)，10天線(4039.45點)跌穿250天線(4040.4點)。

北水南下合計淨流入8.64億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出71.23億元人民幣，較上日增加174.36%，連續第2日流出，累計流出97.19億元。

元亨燃氣（0332）發盈警 料少賺超過50% 旗下公司暫停營運。收報0.081元，跌8.99%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，波司登（3998）收報3.49元，跌1.41%。莊士中國（0298）收報0.226元，無升跌。ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）收報0.4元，無升跌。遠東發展（0035）收報1.97元，升1.03%。富臨（1443）收報0.19元，無升跌。冠忠巴士集團（0306）收報1.87元，無升跌。大眾金融控股（0626）收報2.15元，無升跌。專業旅運（1235）收報0.163元，無升跌。

藥師幫（9885）上市，定價20元。收報21.65元，升8.25%。

國泰（0293）今明兩年擬合共招募最少800名見習機師。收報8.11元，跌1.1%。

香港科技探索（1137）宣布斥最多1億元回購。收報4.65元，升6.65%。

騰訊（0700）大股東Naspers和Prosus擬解除交叉持股架構。騰訊今斥逾4億回購118萬股。收報336元，跌1.58%。

瑞爾（6639）去年虧損收窄至2.2億，不派息。收報8.14元，跌2.63%。

寶光（0084）上財年扭虧錄純利5080萬，不派末期息。收報0.069元，無升跌。

六福（0590）全年少賺8%，末期息0.55元。收報19.54元，跌15.78%。

GIC減持ASMPT（0522）至4.99%。收報74.25元，升0.41%。

李開復盡沽美圖（1357），套現3336萬元。收報2.98元，升2.05%。

港交所（0388）姚嘉仁：人民幣雙櫃台助深化本港離岸人民幣，未來續擴展模式。收報300.6元，跌0.27%。

中石化煉化工程（2386）；獲沙特7.2億美元合同。收報3.48元，升2.35%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見19.76元，收報19.76元，升9.41%；3D MEDICINES（1244）創上市新高，見114元，收報109元，跌3.45%；濠暻科技（2440）創上市新高，見2.43元，收報2.15元，跌2.71%；天韻國際控股（6836）創上市新高，見3.25元，收報3.24元，升7.64%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1074.05元，收報1074.05元，升0.08%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.3元，收報107.3元，升0.09%；新創建集團（0659）創52周高，見8.92元，收報8.8元，跌1.12%；中興通訊（0763）創52周高，見31.6元，收報29.1元，跌6.28%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.191元，收報0.189元，升2.72%；中港照相（1123）創52周高，見0.159元，收報0.159元，升11.97%；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.5元，收報1.47元，升4.26%；LHN（1730）創52周高，見2.01元，收報2元，升1.52%；保寶龍科技（1861）創52周高，見2.18元，收報1.9元，跌5%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.245元，收報0.245元，跌3.92%；亨泰（0197）低見0.035元，收報0.035元，跌5.41%；中國鐵鈦（0893）低見0.062元，收報0.065元，無升跌；２１世紀教育（1598）低見0.245元，收報0.245元，跌3.92%；弘陽服務（1971）低見0.7元，收報0.73元，跌5.19%；藥明巨諾－Ｂ（2126）低見2.46元，收報2.56元，跌5.54%；遠大住工（2163）低見1.64元，收報1.66元，跌9.78%；老恒和釀造（2226）低見0.66元，收報0.69元，無升跌；久融控股（2358）低見0.017元，收報0.017元，跌10.53%；永嘉集團（3322）低見0.2元，收報0.2元，跌2.91%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，上海復旦（1385）低見17.28元，收報17.9元，跌1%；南戈壁（1878）低見0.75元，收報0.78元，跌2.5%；渝太地產（0075）低見0.45元，收報0.45元，跌1.1%；綠心集團（0094）低見0.047元，收報0.047元，跌9.62%；天德地產（0266）低見3元，收報3元，跌3.23%；太興置業（0277）低見2.9元，收報2.9元，跌6.45%；愛帝宮（0286）低見0.35元，收報0.355元，跌1.39%；寶新置地（0299）低見0.34元，收報0.345元，跌11.54%；嘉進投資國際（0310）低見0.015元，收報0.015元，無升跌；美蘭空港（0357）低見9.87元，收報10.08元，跌4.91%。

異動股

上升異動股，包括，保利文化（3636）創52周高，見8.56元，收報8.25元，升65%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.79元，升41.07%；達利食品（3799）收報3.52元，升29.41%；世大控股（8003）收報0.495元，升26.92%；WMCH GLOBAL（8208）創52周高，見0.062元，收報0.057元，升26.67%；中國數字視頻（8280）收報0.037元，升23.33%；實力建業（0519）收報0.098元，升22.5%；百德國際（2668）收報0.06元，升22.45%；恆宇集團（2448）收報0.45元，升21.62%；僑洋國際控股（8070）收報0.295元，升18.95%；駿溢環球金融（8350）收報0.245元，升17.79%。

下跌異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.031元，跌24.39%；鈞濠集團（0115）收報0.212元，跌24.29%；百應控股（8525）收報0.31元，跌17.33%；世紀陽光（0509）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；六福集團（0590）收報19.54元，跌15.78%；高奧士國際（8042）收報0.068元，跌15%；連達科技控股（0889）收報0.315元，跌14.86%；基地錦標集團（8460）收報0.146元，跌14.12%；ITP HOLDINGS（8446）收報3.43元，跌13.38%；亞洲資源（0899）見52周低0.095元，收報0.095元，跌12.84%。

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