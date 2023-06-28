核心業務醫療美容業務按銷售合約價值計算貢獻約77.4%。每名客戶醫療美容及醫療業務的平均消費分別達28,026元及23,451元。

期內來自香港業務的收益增加6.7%至10.4億元，即由上半年減少21.5%的收益顯著反彈，主要原因是下半年店舖人流及利用率逐漸回升， 彌補於2022年4月出現的20日停業及上半年的緩慢復甦。於今年3月底，公司在香港的服務中心網絡覆蓋總面積18.9萬平方呎。

期內公司經營總服務面積29.4萬平方呎，覆蓋香港、中國 大陸、澳門、澳洲及新加坡。年內於香港增設1間店舖及於中國大陸的戰略地點增設3間店舖。

完美醫療又公布，為拓展業務覆蓋範圍，將於本財年在香港增設10間「醫療+美容」服務中心，成立該等服務中心後，香港服務中心之店舖將增加45%至32間，集團展望將來，對業務表現感到樂觀。

完美醫療中午收報3.57元，跌1.1%。

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