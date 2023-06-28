moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

完美醫療全年多賺3%至3.2億 末期息連特別息派17仙

完美醫療（1830）公布，截至今年3月底止全年收益按年升2.9%至13.89億元，EBITDA（扣除利息、稅項以及物業、廠房及設備折舊前盈利）增2.7%至4.8億元，盈利增3.4%至3.2億元，每股盈利25.3仙，派末期及特別股息分別為每股12.3仙及4.7仙，合共每股17港仙。

核心業務醫療美容業務按銷售合約價值計算貢獻約77.4%。每名客戶醫療美容及醫療業務的平均消費分別達28,026元及23,451元。

期內來自香港業務的收益增加6.7%至10.4億元，即由上半年減少21.5%的收益顯著反彈，主要原因是下半年店舖人流及利用率逐漸回升， 彌補於2022年4月出現的20日停業及上半年的緩慢復甦。於今年3月底，公司在香港的服務中心網絡覆蓋總面積18.9萬平方呎。

期內公司經營總服務面積29.4萬平方呎，覆蓋香港、中國 大陸、澳門、澳洲及新加坡。年內於香港增設1間店舖及於中國大陸的戰略地點增設3間店舖。

完美醫療又公布，為拓展業務覆蓋範圍，將於本財年在香港增設10間「醫療+美容」服務中心，成立該等服務中心後，香港服務中心之店舖將增加45%至32間，集團展望將來，對業務表現感到樂觀。

完美醫療中午收報3.57元，跌1.1%。

其他報道

雲知聲上載IPO申請文件

恒指半日跌25點 科指跌0.03% 北水轉流入 藥師幫上市升8.2%

陳茂波：無須開徵新稅或調整薪俸稅 以免影響「搶人才」

滬深三大指數全線向下 兩市成交額逾5880億元人幣

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌5日 港美息差連

拜登：美國經濟不會像預測那樣陷入衰退

馬斯克與朱克伯格進行「鐵籠戰」 馬斯克父親反對：輸贏都不會有好結果

四川科倫博泰IPO 擬集資不超過2.09億美元

A股五內房逾280億股權融資蓄勢待發

花旗下調恒指目標至22000點

5月全國規模以上工業企業利潤按年收窄至下降12.6%

瑞銀擬裁減瑞信一半以上員工

恒指低開48點 科指跌0.12% 藥師幫上市升15%

元亨燃氣發盈警 料少賺超過50% 旗下公司暫停營運

港股ADR升21點 夜期高水37點 美期跌亞股個別發展 藥師幫上市

美國擬下月對華晶片出口實施新限制

美數據佳 美股向上 道指升212點 金龍指數升3%