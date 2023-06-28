暑假旅遊旺季將至，日圓兌港元近期跌至5.4算的7個月低位，美元兌日圓則報143.93，不過渣打香港投資策略主管梁振輝預期，未來3個月日圓將上升4%見5.6算，而未來6至12個月更會上升一成至6算，提醒有意遊日旅客可趁現時低位儲貨。以美元兌日圓計算，渣打預期未來3個月和6個月，日圓將回升至139和130。他指出，日圓匯率較受美元與日圓息差主導，若日本央行或開始放棄收益率曲線控制，採較鷹派政策讓利率上升，可帶動日圓有較大幅上升。
渣打預期美元指數未來3個月目標為102.4，與現時102.6水平相約，不過未來12個月則預期跌至100.8，梁振輝表示，美元近日受聯儲局發債收緊流動性提振，而該行預期美國經濟在明年首季會開始衰退，預期聯儲局於明年上半年開始減息，將帶動美元漸漸回落。渣打又預期，聯儲局在今年下半年不會加息或減息，相對市場預期今年將加息一次。
離岸人民幣昨日一度跌至貼近7.25，梁振輝指今年只跌4%不算太大，而中間價近日也保持穩定，不預期會大幅下跌。隨着內地推出振興經濟政策，可為人民幣帶來額外支持，該行估計未來3個月離岸人民幣報7.2，未來12個月升至7.08。英鎊兌美元升至1.2725，梁振輝認為目前市場預期英倫銀行將自現時的5厘加息至6厘，是過於樂觀，渣打對未來3個月和12個月英鎊預測均為1.26。
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