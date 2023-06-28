moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打：日圓未來12個月或彈回六算 遊日客現可趁低儲貨

暑假旅遊旺季將至，日圓兌港元近期跌至5.4算的7個月低位，美元兌日圓則報143.93，不過渣打香港投資策略主管梁振輝預期，未來3個月日圓將上升4%見5.6算，而未來6至12個月更會上升一成至6算，提醒有意遊日旅客可趁現時低位儲貨。以美元兌日圓計算，渣打預期未來3個月和6個月，日圓將回升至139和130。他指出，日圓匯率較受美元與日圓息差主導，若日本央行或開始放棄收益率曲線控制，採較鷹派政策讓利率上升，可帶動日圓有較大幅上升。

渣打預期美元指數未來3個月目標為102.4，與現時102.6水平相約，不過未來12個月則預期跌至100.8，梁振輝表示，美元近日受聯儲局發債收緊流動性提振，而該行預期美國經濟在明年首季會開始衰退，預期聯儲局於明年上半年開始減息，將帶動美元漸漸回落。渣打又預期，聯儲局在今年下半年不會加息或減息，相對市場預期今年將加息一次。

離岸人民幣昨日一度跌至貼近7.25，梁振輝指今年只跌4%不算太大，而中間價近日也保持穩定，不預期會大幅下跌。隨着內地推出振興經濟政策，可為人民幣帶來額外支持，該行估計未來3個月離岸人民幣報7.2，未來12個月升至7.08。英鎊兌美元升至1.2725，梁振輝認為目前市場預期英倫銀行將自現時的5厘加息至6厘，是過於樂觀，渣打對未來3個月和12個月英鎊預測均為1.26。

 

其他報道

來凱醫藥IPO超購4.81倍 一手中籤率22%

英矽智能上載IPO申請文件

恒生投資李佩珊：ETF通佔整體15% 人民幣雙櫃台需更多宣傳教育

鷹美國際去年賺2.9億 末期息連特別息派14仙

美麗田園擬斥6000萬元回購股份

半日沽空金額45億 盈富沽空減63%

完美醫療全年多賺3%至3.2億 末期息連特別息派17仙

雲知聲上載IPO申請文件

恒指半日跌25點 科指跌0.03% 北水轉流入 藥師幫上市升8.2%