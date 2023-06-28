TechnologyPlatform商業技術平台（SAPBTP），將支付功能整合至SAP的生態系統，料有助將整個金融管理流程融入至企業營運之中。Visa預計現今亞太區市場B2B支付交易電子化所帶來的商機總額超過50萬億美元(約391萬億港元)。

Visa亞太區總裁Stephen Karpin表示，「金錢流動正加速邁向數碼化，但當中大部分革新仍集中在消費者支付層面。企業之間的支付模式有迫切需要現代化，讓B2B支付體驗有所提升。Visa和SAP的合作是推動和簡化B2B支付的重要一步，讓企業可以於SAP平台使用Visa商務卡即時付款，無需放棄自身熟悉的企業生態系統和費時適應獲供應商接納的不同支付渠道。Visa明白B2B支付方案需要的優勢是直接﹑快捷﹑省事，以便企業能將時間和資源投放在其他商務範疇」。

SAP亞太及日本地區總裁PaulMarriott表示，「SAP和Visa的合作致力為我們的共同客戶提供更簡化和高效率的B2B支付體驗。將Visa支付方案整合至SAP的生態網絡，旨在推動電子商務，讓小型企業、政府組織和非牟利組織等不同機構，只需幾個簡單步驟，就能安全支付完成採購過程的最後一步」。

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