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渣打：熱門AI美股估值過高不宜高追 看好穩定現金流大型科技股

今年美股人工智能概念熱炒，部分熱門股年初至今錄逾倍升幅，帶動今年美股出乎市場預期走強。不過渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，不建議追入已大幅上升的領頭羊，雖然它們有結構性增長支持，不過它們估值已相當高，也潛在有地緣政治等風險，如美國限制對華出口先進晶片。他建議可在韓國、台灣市場尋找低估值的相關供應鏈，過去它們受地緣政治因素影響股值，但目前晶片反而需要在不同地區設供應鏈，會對這些公司有利。

渣打將美股未來12個月評級，由低配調高至中性，該行認為雖然採購經理指數、申領失業救濟人數等先行經濟指標惡化，不過昨日公布的消費者信心數據遠好過市場預期，反映疫前以來的超配儲蓄仍在美國消費和經濟，將預期美國經濟陷入衰退的時間延後至明年首季。

鄭子豐指出，預期衰退出現至實際出現期間，科技股會有不錯的回報，或與市場認為利率將會下跌，以及有結構性增長主題有關，因此渣打將美股的科技股調升至超配，認為有短期的交易機會。他不看好估值高，依靠高借貸帶動企業增長的企業，因為未來一年進入衰退時將受較大衝擊，相對較看好現金流可持續，亦有持續結構性增長的大型軟件股。他對標指看法中性，料至年底仍有5至10%上升，納指則還有高單位數升幅。

渣打看好日本股市，認為目前估值還有上升空間，企業管理亦較過去改善，過去四季股票回購明顯增加。對於中國股票，鄭子豐表示看法較中性保守，雖然香港和內地股市有具大價值，但需要內地需有大型經濟刺激出台催化，提振市場信心，目前恒指技術走勢疲弱，若沒有重大市場刺激措施，將在18000點至20000點區間上落，不過若7月底政治局會議出台大型刺激政策，可推高市盈率10%，恒指可提升至20000點至23000點水平。該行較看好非必需消費品，鄭子豐認為電動車和家電可受惠刺激消費的重點項目。

渣打亦看好成熟市場投資級政府債券，和亞洲美元債券，高級投資策略師陳正犖指出，高投資級別債券在衰退期間回報，將有助對冲衰退的風險。渣打預期美國明年初開始減息，未來12個月美國10年期國債收益率，將由目前3.756厘降至3厘至3.25厘水平，除債價上升，投資者目前也可鎖定目前的高收益率。

 

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