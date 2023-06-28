為配合營運需求，香港航空（Hong Kong Airlines）表示，將引進3架空中巴士A330-300寬體客機，提升航線網絡服務，並加速業務復甦。另外，為了為了確保有必要的資源支持運營，公司亦會加強招聘力度，積極於本地及各地聘請人才。
因應夏季出行需求上升，香港航空新增的A330寬體客機已率先於6月21日投入營運曼谷航班，今年夏季將再添兩架A330-300，以支持不斷擴展的航線網絡營運需求。
香港航空主席侯偉表示，在過去的端午節假日機票銷售情況理想，達成疫情以來的高峰，客座率甚至超過疫前7%，盈利能力大幅提升，亦證明今年的航班恢復工作已取得良好進展，將加緊恢復航班以及擴展航點網絡覆蓋。
侯偉提到，儘管本地和海外的人才市場競爭激烈，公司亦成功實現上半年的招聘目標，將繼續積極招聘以支持快速增長的業務和持續擴張的機隊；並運用資源進行有效培訓，增加競爭力。
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