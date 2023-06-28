因應夏季出行需求上升，香港航空新增的A330寬體客機已率先於6月21日投入營運曼谷航班，今年夏季將再添兩架A330-300，以支持不斷擴展的航線網絡營運需求。

香港航空主席侯偉表示，在過去的端午節假日機票銷售情況理想，達成疫情以來的高峰，客座率甚至超過疫前7%，盈利能力大幅提升，亦證明今年的航班恢復工作已取得良好進展，將加緊恢復航班以及擴展航點網絡覆蓋。

侯偉提到，儘管本地和海外的人才市場競爭激烈，公司亦成功實現上半年的招聘目標，將繼續積極招聘以支持快速增長的業務和持續擴張的機隊；並運用資源進行有效培訓，增加競爭力。

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