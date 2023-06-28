恒指今早低開48點，高位升74點，低位跌128點，高低波幅203點。金融、信息技術、實業股推動大市。全市上升股份比例為30.23%，下跌為30.15%，無升跌為39.6%。

恒指收市升23點或0.12%，報19172點，大市成交金額793億元，較上日減少13.49%，是6月23日697.98億元成交後最少；國指升16點或0.26%，報6521點。恒生科技指數收報4001點，升0.75%。

藍籌股成交金額343.1億元，佔大市成交43.26%；科指成份股成交金額206.14億元，佔大市成交25.99%；國指成份股成交金額290.19億元，佔大市成交36.59%。

24隻雙櫃台股，總成交2.27億元人民幣，相當於約2.46億港元，佔大市成交的0.31%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.52%，至100.41億元，佔大市成交12.65%。牛熊證成交金額45.23億元，增加18.03%；窩輪成交金額55.18億元，減少8.91%。

匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌52隻升，25隻下跌，3隻無升跌。申洲國際（2313）升2.46%，收報77元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌2.56%，收報3.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報44.75元，升11.18%；跌幅最大的是閱文（0772）收報34.25元，跌3.79%。

恒指受制於20天線(19224.8點)。科指曾跌穿20天線(3945.75點)，下試50天線(3915.49點)，10天線(4042.56點)高於250天線(4040.52點)。

北水南下合計淨流入73.09億元，終止單日流出，淨流入金額是6月5日108.85億元後最多。南水北上合計淨流出40.72億元人民幣，較上日增加56.83%，連續第2日流出，累計流出66.68億元，是5月25日後最多，當日約95.61億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.39%，高見19222.13點，是6月27日後最高，收市報19172.05點，是6月21日後收市高。連升2日，累計升377.92點，對上一次連升2日是6月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月16日。

科指曾升最多1.19%，高見4019.51點，是6月20日後最高，收市報4001.97點，是6月20日後收市高。連升2日，累計升129.36點，對上一次連升2日是6月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月5日。

國指曾升最多0.56%，高見6541.23點，是6月21日後最高。收市報6521.22點，是6月20日後收市新高，當日報6654.94點。連升2日，累計升149.03點，對上一次連升2日是6月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月16日。

午後消息股表現

鷹美國際（2368）去年賺2.9億 末期息連特別息派14仙。收報4.39元，升0.92%。

美麗田園（2373）擬斥6000萬元回購股份。收報22.65元，升0.67%。

完美醫療（1830）全年多賺3%至3.2億 末期息連特別息派17仙。收報3.76元，升4.16%。

今早及隔晚消息股表現

元亨燃氣（0332）發盈警 料少賺超過50% 旗下公司暫停營運。收報0.079元，跌11.24%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，波司登（3998）收報3.54元，無升跌。莊士中國（0298）收報0.228元，升0.88%。ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）收報0.4元，無升跌。遠東發展（0035）收報1.97元，升1.03%。富臨（1443）收報0.202元，升6.32%。冠忠巴士集團（0306）收報1.87元，無升跌。大眾金融控股（0626）收報2.17元，升0.93%。專業旅運（1235）收報0.164元，升0.61%。

藥師幫（9885）上市，定價20元。收報21.1元，升5.5%。

國泰（0293）今明兩年擬合共招募最少800名見習機師。收報8.12元，跌0.98%。

香港科技探索（1137）宣布斥最多1億元回購。收報4.6元，升5.5%。

騰訊（0700）大股東Naspers和Prosus擬解除交叉持股架構。騰訊今斥逾4億回購118萬股。收報336.2元，跌1.52%。

瑞爾（6639）去年虧損收窄至2.2億，不派息。收報7.84元，跌6.22%。

寶光（0084）上財年扭虧錄純利5080萬，不派末期息。收報0.067元，跌2.9%。

六福（0590）全年少賺8%，末期息0.55元。收報19.68元，跌15.17%。

GIC減持ASMPT（0522）至4.99%。收報75.45元，升2.03%。

李開復盡沽美圖（1357），套現3336萬元。收報3.05元，升4.45%。

港交所（0388）姚嘉仁：人民幣雙櫃台助深化本港離岸人民幣，未來續擴展模式。收報300.8元，跌0.2%。

中石化煉化工程（2386）；獲沙特7.2億美元合同。收報3.48元，升2.35%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見20.05元，收報20.05元，升11.02%；3D MEDICINES（1244）創上市新高，見114元，收報100.9元，跌10.63%；中慶股份（1855）創上市新高，見15.42元，收報15.12元，升12%；中國春來（1969）創上市新高，見4.95元，收報4.95元，升4.43%；濠暻科技（2440）創上市新高，見2.43元，收報2.15元，跌2.71%；天韻國際控股（6836）創上市新高，見3.49元，收報3.41元，升13.29%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1069.5元，收報1068.6元，跌0.07%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見9.575元，收報9.575元，升3.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1074.05元，收報1074.05元，升0.08%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見529元，收報529元，升0.04%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.3元，收報107.3元，升0.09%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見987.55元，收報987.55元，升0.25%；鈞濠集團（0115）創52周高，見0.55元，收報0.37元，升32.14%；力豐（集團）（0387）創52周高，見0.92元，收報0.75元，跌15.73%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.55元，收報2.5元，升6.84%；新創建集團（0659）創52周高，見8.92元，收報8.88元，跌0.22%；中興通訊（0763）創52周高，見31.6元，收報29.2元，跌5.96%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.191元，收報0.188元，升2.17%；中港照相（1123）創52周高，見0.163元，收報0.156元，升9.86%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.5元，收報1.48元，升4.96%；安保工程控股（1627）創52周高，見0.405元，收報0.405元，升9.46%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.245元，收報0.255元，無升跌；亨泰（0197）低見0.034元，收報0.034元，跌8.11%；中國鐵鈦（0893）低見0.062元，收報0.07元，升7.69%；２１世紀教育（1598）低見0.245元，收報0.255元，無升跌；弘陽服務（1971）低見0.7元，收報0.7元，跌9.09%；時計寶（2033）低見0.33元，收報0.335元，跌4.29%；藥明巨諾－Ｂ（2126）低見2.46元，收報2.54元，跌6.27%；遠大住工（2163）低見1.64元，收報1.8元，跌2.17%；老恒和釀造（2226）低見0.66元，收報0.67元，跌2.9%；微泰醫療－Ｂ（2235）低見5.31元，收報5.35元，跌3.6%。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.74元，收報0.74元，跌2.63%；上海復旦（1385）低見17.28元，收報17.72元，跌1.99%；南戈壁（1878）低見0.74元，收報0.75元，跌6.25%；港通控股（0032）低見8.5元，收報8.5元，跌0.58%；渝太地產（0075）低見0.415元，收報0.44元，跌3.3%；世紀建業（0079）低見0.068元，收報0.068元，無升跌；綠心集團（0094）低見0.047元，收報0.057元，升9.62%；信能低碳（0145）低見0.039元，收報0.04元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.81元，收報0.81元，無升跌；博富臨置業（0225）低見7.7元，收報7.7元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，保利文化（3636）創52周高，見8.56元，收報8.34元，升66.8%；恆宇集團（2448）收報0.51元，升37.84%；朗華國際集團（8026）創52周高，見0.6元，收報0.58元，升34.88%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.75元，升33.93%；鈞濠集團（0115）創52周高，見0.55元，收報0.37元，升32.14%；達利食品（3799）收報3.5元，升28.68%；百德國際（2668）收報0.062元，升26.53%；均安控股（1559）收報0.07元，升25%；興利（香港）控股（0396）收報0.11元，升23.6%；中國數字視頻（8280）收報0.037元，升23.33%；北亞策略（8080）收報0.46元，升21.05%。

下跌異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.032元，跌21.95%；ITP HOLDINGS（8446）收報3.2元，跌19.19%；寰宇娛樂文化（1046）收報0.265元，跌17.19%；力豐（集團）（0387）創52周高，見0.92元，收報0.75元，跌15.73%；和嘉控股（0704）收報0.27元，跌15.63%；瀛海集團（8668）收報0.127元，跌15.33%；六福集團（0590）收報19.68元，跌15.17%；中國科技產業集團（8111）收報0.072元，跌14.29%；藍港互動（8267）收報0.182元，跌14.15%；中生聯合（3332）收報0.25元，跌13.79%。

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