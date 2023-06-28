moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升23點 成交縮至不足800億 北水流入、南水流出近一個月最多 藥師幫上市升5.5%

各國央行領袖聚首葡萄牙出席歐央行論壇，市場關注各央行言論，歐股微升，另一面，美擬限對華晶片出口，拖累美期向下，其中以納指跌幅最大，近0.3%。美國明日將公布GDP。恒指連升兩日累升377點，伙國指創逾一周收市高，科指創逾兩周市高。大市成交減少至不足800億元，但北水轉流入創近三周最多，南水則流出創近一個月最多。

恒指今早低開48點，高位升74點，低位跌128點，高低波幅203點。金融、信息技術、實業股推動大市。全市上升股份比例為30.23%，下跌為30.15%，無升跌為39.6%。

恒指收市升23點或0.12%，報19172點，大市成交金額793億元，較上日減少13.49%，是6月23日697.98億元成交後最少；國指升16點或0.26%，報6521點。恒生科技指數收報4001點，升0.75%。

藍籌股成交金額343.1億元，佔大市成交43.26%；科指成份股成交金額206.14億元，佔大市成交25.99%；國指成份股成交金額290.19億元，佔大市成交36.59%。

24隻雙櫃台股，總成交2.27億元人民幣，相當於約2.46億港元，佔大市成交的0.31%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.52%，至100.41億元，佔大市成交12.65%。牛熊證成交金額45.23億元，增加18.03%；窩輪成交金額55.18億元，減少8.91%。

匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌52隻升，25隻下跌，3隻無升跌。申洲國際（2313）升2.46%，收報77元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌2.56%，收報3.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報44.75元，升11.18%；跌幅最大的是閱文（0772）收報34.25元，跌3.79%。

恒指受制於20天線(19224.8點)。科指曾跌穿20天線(3945.75點)，下試50天線(3915.49點)，10天線(4042.56點)高於250天線(4040.52點)。

北水南下合計淨流入73.09億元，終止單日流出，淨流入金額是6月5日108.85億元後最多。南水北上合計淨流出40.72億元人民幣，較上日增加56.83%，連續第2日流出，累計流出66.68億元，是5月25日後最多，當日約95.61億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.39%，高見19222.13點，是6月27日後最高，收市報19172.05點，是6月21日後收市高。連升2日，累計升377.92點，對上一次連升2日是6月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月16日。

科指曾升最多1.19%，高見4019.51點，是6月20日後最高，收市報4001.97點，是6月20日後收市高。連升2日，累計升129.36點，對上一次連升2日是6月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月5日。

國指曾升最多0.56%，高見6541.23點，是6月21日後最高。收市報6521.22點，是6月20日後收市新高，當日報6654.94點。連升2日，累計升149.03點，對上一次連升2日是6月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月16日。

午後消息股表現

鷹美國際（2368）去年賺2.9億 末期息連特別息派14仙。收報4.39元，升0.92%。

美麗田園（2373）擬斥6000萬元回購股份。收報22.65元，升0.67%。

完美醫療（1830）全年多賺3%至3.2億 末期息連特別息派17仙。收報3.76元，升4.16%。

今早及隔晚消息股表現

元亨燃氣（0332）發盈警 料少賺超過50% 旗下公司暫停營運。收報0.079元，跌11.24%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，波司登（3998）收報3.54元，無升跌。莊士中國（0298）收報0.228元，升0.88%。ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）收報0.4元，無升跌。遠東發展（0035）收報1.97元，升1.03%。富臨（1443）收報0.202元，升6.32%。冠忠巴士集團（0306）收報1.87元，無升跌。大眾金融控股（0626）收報2.17元，升0.93%。專業旅運（1235）收報0.164元，升0.61%。

藥師幫（9885）上市，定價20元。收報21.1元，升5.5%。

國泰（0293）今明兩年擬合共招募最少800名見習機師。收報8.12元，跌0.98%。

香港科技探索（1137）宣布斥最多1億元回購。收報4.6元，升5.5%。

騰訊（0700）大股東Naspers和Prosus擬解除交叉持股架構。騰訊今斥逾4億回購118萬股。收報336.2元，跌1.52%。

瑞爾（6639）去年虧損收窄至2.2億，不派息。收報7.84元，跌6.22%。

寶光（0084）上財年扭虧錄純利5080萬，不派末期息。收報0.067元，跌2.9%。

六福（0590）全年少賺8%，末期息0.55元。收報19.68元，跌15.17%。

GIC減持ASMPT（0522）至4.99%。收報75.45元，升2.03%。

李開復盡沽美圖（1357），套現3336萬元。收報3.05元，升4.45%。

港交所（0388）姚嘉仁：人民幣雙櫃台助深化本港離岸人民幣，未來續擴展模式。收報300.8元，跌0.2%。

中石化煉化工程（2386）；獲沙特7.2億美元合同。收報3.48元，升2.35%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見20.05元，收報20.05元，升11.02%；3D MEDICINES（1244）創上市新高，見114元，收報100.9元，跌10.63%；中慶股份（1855）創上市新高，見15.42元，收報15.12元，升12%；中國春來（1969）創上市新高，見4.95元，收報4.95元，升4.43%；濠暻科技（2440）創上市新高，見2.43元，收報2.15元，跌2.71%；天韻國際控股（6836）創上市新高，見3.49元，收報3.41元，升13.29%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1069.5元，收報1068.6元，跌0.07%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見9.575元，收報9.575元，升3.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1074.05元，收報1074.05元，升0.08%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見529元，收報529元，升0.04%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.3元，收報107.3元，升0.09%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見987.55元，收報987.55元，升0.25%；鈞濠集團（0115）創52周高，見0.55元，收報0.37元，升32.14%；力豐（集團）（0387）創52周高，見0.92元，收報0.75元，跌15.73%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.55元，收報2.5元，升6.84%；新創建集團（0659）創52周高，見8.92元，收報8.88元，跌0.22%；中興通訊（0763）創52周高，見31.6元，收報29.2元，跌5.96%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.191元，收報0.188元，升2.17%；中港照相（1123）創52周高，見0.163元，收報0.156元，升9.86%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；滿地科技股份（1400）創52周高，見1.5元，收報1.48元，升4.96%；安保工程控股（1627）創52周高，見0.405元，收報0.405元，升9.46%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.245元，收報0.255元，無升跌；亨泰（0197）低見0.034元，收報0.034元，跌8.11%；中國鐵鈦（0893）低見0.062元，收報0.07元，升7.69%；２１世紀教育（1598）低見0.245元，收報0.255元，無升跌；弘陽服務（1971）低見0.7元，收報0.7元，跌9.09%；時計寶（2033）低見0.33元，收報0.335元，跌4.29%；藥明巨諾－Ｂ（2126）低見2.46元，收報2.54元，跌6.27%；遠大住工（2163）低見1.64元，收報1.8元，跌2.17%；老恒和釀造（2226）低見0.66元，收報0.67元，跌2.9%；微泰醫療－Ｂ（2235）低見5.31元，收報5.35元，跌3.6%。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.74元，收報0.74元，跌2.63%；上海復旦（1385）低見17.28元，收報17.72元，跌1.99%；南戈壁（1878）低見0.74元，收報0.75元，跌6.25%；港通控股（0032）低見8.5元，收報8.5元，跌0.58%；渝太地產（0075）低見0.415元，收報0.44元，跌3.3%；世紀建業（0079）低見0.068元，收報0.068元，無升跌；綠心集團（0094）低見0.047元，收報0.057元，升9.62%；信能低碳（0145）低見0.039元，收報0.04元，無升跌；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.81元，收報0.81元，無升跌；博富臨置業（0225）低見7.7元，收報7.7元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，保利文化（3636）創52周高，見8.56元，收報8.34元，升66.8%；恆宇集團（2448）收報0.51元，升37.84%；朗華國際集團（8026）創52周高，見0.6元，收報0.58元，升34.88%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.75元，升33.93%；鈞濠集團（0115）創52周高，見0.55元，收報0.37元，升32.14%；達利食品（3799）收報3.5元，升28.68%；百德國際（2668）收報0.062元，升26.53%；均安控股（1559）收報0.07元，升25%；興利（香港）控股（0396）收報0.11元，升23.6%；中國數字視頻（8280）收報0.037元，升23.33%；北亞策略（8080）收報0.46元，升21.05%。

下跌異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.032元，跌21.95%；ITP HOLDINGS（8446）收報3.2元，跌19.19%；寰宇娛樂文化（1046）收報0.265元，跌17.19%；力豐（集團）（0387）創52周高，見0.92元，收報0.75元，跌15.73%；和嘉控股（0704）收報0.27元，跌15.63%；瀛海集團（8668）收報0.127元，跌15.33%；六福集團（0590）收報19.68元，跌15.17%；中國科技產業集團（8111）收報0.072元，跌14.29%；藍港互動（8267）收報0.182元，跌14.15%；中生聯合（3332）收報0.25元，跌13.79%。

其他報道

築友智造獲「最佳投資者關係公司」等獎項

渣打：熱門AI美股估值過高不宜高追 看好穩定現金流大型科技股

Visa與SAP合作 推動更高效快捷的企業支付

海豐國際連續三年獲《機構投資者》「亞洲最佳管理團隊」排名

恒生投資：料美息今年內不減 恒指市盈率跌至8倍見底

渣打：日圓未來12個月或彈一成 遊日客現可趁低儲貨

來凱醫藥IPO超購4.81倍 一手中籤率22%

英矽智能上載IPO申請文件

恒生投資李佩珊：ETF通佔整體15% 人民幣雙櫃台需更多宣傳教育

鷹美國際去年賺2.9億 末期息連特別息派14仙

美麗田園擬斥6000萬元回購股份

半日沽空金額45億 盈富沽空減63%

完美醫療全年多賺3%至3.2億 末期息連特別息派17仙

雲知聲上載IPO申請文件

恒指半日跌25點 科指跌0.03% 北水轉流入 藥師幫上市升8.2%

陳茂波：無須開徵新稅或調整薪俸稅 以免影響「搶人才」