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科倫博泰明起招股 一手入場費7353元

內地醫藥企業科倫藥業（深：002422）旗下科倫博泰（6990）由明日（29日）至7月4日招股，擬發售2244.6萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價以60.6元至72.8元，以每手100股計，一手入場費7353.42元。股份於7月11日掛牌；高盛及中信証券為聯席保薦人。

科倫博泰是次上市引入5名基石投資者，包括RTW Funds、Laurion Capital、TruMed、匯添富及科倫國際，合共認購6728.4萬美元公司股份，佔發售股份逾三成。

默沙東（Merck）（美：MRK）為主要股東之一，佔已發行股本6.23%。科倫博泰與默沙東訂立3項許可及合作協議，以開發SKB264、SKB315及逾9項用於治療癌症的ADC資產。另集團亦與Ellipses及Harbour BioMed合作。

公司上市料淨集資約45%將用於研發並商業化公司的核心產品SKB264及A166；約30%將用於公司其他主要產品（包括A140、A167、A400及A223）的研發及商業化；約12%將用於為持續開發公司的技術平台、推進公司其他現有管線資產以及探索並開發新候選藥物提供資金；約8%將用於擴充公司的產能及質量控制系統，以支持公司後期資產的預期商業化；及約5%將用於營運資金及其他一般公司用途。

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