科倫博泰是次上市引入5名基石投資者，包括RTW Funds、Laurion Capital、TruMed、匯添富及科倫國際，合共認購6728.4萬美元公司股份，佔發售股份逾三成。

默沙東（Merck）（美：MRK）為主要股東之一，佔已發行股本6.23%。科倫博泰與默沙東訂立3項許可及合作協議，以開發SKB264、SKB315及逾9項用於治療癌症的ADC資產。另集團亦與Ellipses及Harbour BioMed合作。

公司上市料淨集資約45%將用於研發並商業化公司的核心產品SKB264及A166；約30%將用於公司其他主要產品（包括A140、A167、A400及A223）的研發及商業化；約12%將用於為持續開發公司的技術平台、推進公司其他現有管線資產以及探索並開發新候選藥物提供資金；約8%將用於擴充公司的產能及質量控制系統，以支持公司後期資產的預期商業化；及約5%將用於營運資金及其他一般公司用途。

其他報道

Mastercard：持有人專屬餐廳LUMA明開業 選址1881

港航引進3架空中巴士A330寬體客機 將增聘人手

恒指收市升23點 成交縮至不足800億 北水流入、南水流出近一個月最多 藥師幫上市升5.5%

築友智造獲「最佳投資者關係公司」等獎項

渣打：熱門AI美股估值過高不宜高追 看好穩定現金流大型科技股

Visa與SAP合作 推動更高效快捷的企業支付

海豐國際連續三年獲《機構投資者》「亞洲最佳管理團隊」排名

恒生投資：料美息今年內不減 恒指市盈率跌至8倍見底

渣打：日圓未來12個月或彈一成 遊日客現可趁低儲貨

來凱醫藥IPO超購4.81倍 一手中籤率22%