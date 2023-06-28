待市場準備就緒後，FINI的正式推出日期將於啟用數星期前另行公布。

港交所政總裁歐冠昇表示，「我們很高興能夠落實這項對新股結算的重要市場改革。通過對現行首次公開招股的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI簡化了整個流程，縮短了新股定價與開始交易之間的時間，不僅提升市場效率，也增加香港首次公開招股市場的競爭力和吸引力」。

他續說，「在開發FINI的過程中，不論是構思、系統開發還是外部測試階段，我們均獲得市場持份者的大力支持，足見市場期待香港首次公開招股市場能夠與時並進、不斷創新。我們非常感謝所有在過程中提出意見及作出貢獻的各位，助力我們繼續建設『面向未來的領先市場』」。

港交所已在本月中完成FINI外部用戶測試，下一步將分別於7月和8月安排市場實習及市場演習，模擬市場利用FINI平台進行互動及處理首次公開招股結算的各項程序，為市場在10月全面轉用FINI平台進行最後準備工作。

FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算所參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將能夠以電子化方式合作以及履行各自在有關首次公開招股中的職責。新平台也將引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。

港交所今天同時公布經證監會批准的《上市規則》、香港中央結算有限公司（香港結算）規則及香港結算運作程序的相關修訂，全部將於 FINI 正式啟用時生效。

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