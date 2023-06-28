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澳門居民投資內地股及美股多於港股

澳門金融管理局今天發布的統計顯示，在2022年12月31日，澳門居民，即包括個人、政府及其他法人，但不含外匯儲備，持有由境外無關連實體發行的證券投資，以當天市場價值計算為10246億元（澳門元，下同），與去年6月30日及2021年底比較，分別錄得1.8%的升幅和6.7%跌幅。在各類證券投資中，股權證券（包括互惠基金與投資信託單位）、長期債券及短期債券的市值分別為3389億元、5955億元及902億元。與2021年底比較，股權證券和長期債券的市值分別下跌12.9%和8%，短期債券的市值則上升46.6%。

按地區劃分，亞洲仍佔澳門居民境外證券投資的最大比重，達51.2%，其餘則主要分佈在北美洲，佔16.6%；北大西洋和加勒比海，佔15.5%；歐洲佔13.7%；及大洋洲等地佔1.3%。

投資於內地實體發行的證券，包括在內地以外交易所上市的證券，繼續處於領先位置，佔澳門居民境外證券投資的31.7%，其市值較2021年底減少18.3%至3253億元。當中，投資在股權證券、長期債券及短期債券的市值分別為1083億元、1718億元及451億元。另一方面，投資於香港實體發行的證券比重由12.2%上升至12.3%，惟相關市值減少5.9% 至1263億元；其中，股權證券及長期債券的投資市值分別為557億元和539億元。

澳門居民投資於「一帶一路」沿線國家（不包括中國）證券的市值，較2021年底下跌1.2%至925億元，佔總體境外證券投資的9%。同時，投資在葡語國家證券的市值為9億元，分別投資在葡萄牙和巴西實體發行的證券。

 

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