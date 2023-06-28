moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

騰訊：微信支付海外用戶7月中下旬起可綁國際信用卡

騰訊（0700）金融科技副總裁陳起儒今日於天津舉行的「夏季達沃斯」世界經濟論壇新領軍者年會中表示，今年7月中下旬，騰訊將陸續開放微信支付商戶網絡給予VISA等國際卡組織，方便境外用戶綁定其常用的信用卡和借記卡，在中國體驗移動支付的便利，加深世界人民和中國人民的連接。

陳起儒指出，隨著疫後出入境復常，中國和國際的交流越來越多，國際商務和旅遊活動逐步升溫，更多大型國際活動和賽事將在中國舉行。近日在中國人民銀行、國家外匯管理局的支持和推動下，騰訊正努力進一步提升境外用戶在境內的移動支付體驗。

他又稱，現時微信支付在中國已覆蓋千萬中小商戶，今次開放的線上線下商戶場景包括且不限於超市購物、餐飲、酒店住宿、交通出行等商戶，全面覆蓋衣食住行等領域，進一步提升境外用戶在中國綁定國際卡進行移動支付和消費的體驗，加深世界人民和中國人民的連接。自2019年11月起，微信支付開始支持境外用戶綁定國際信用卡後，並在部分試點商戶進行消費，例如12306購票、滴滴出行、京東（9618）、攜程（9961）等。

 

其他報道

富達減持皓天財經至4.94%

澳門居民投資內地股及美股多於港股

港交所擬10月推出IPO結算平台FINI 結算周期縮短至「T+2」

證監會與聯交所簽訂《規管上市事宜的諒解備忘錄》第二份補充文件

全日沽空金額141億 比率一周高 盈富沽空比率升至73%

Mastercard：持有人專屬餐廳LUMA明開業 選址1881

港航引進3架空中巴士A330寬體客機 將增聘人手

恒指收市升23點 成交縮至不足800億 北水流入、南水流出近一個月最多 藥師幫上市升5.5%