騰訊（0700）金融科技副總裁陳起儒今日於天津舉行的「夏季達沃斯」世界經濟論壇新領軍者年會中表示，今年7月中下旬，騰訊將陸續開放微信支付商戶網絡給予VISA等國際卡組織，方便境外用戶綁定其常用的信用卡和借記卡，在中國體驗移動支付的便利，加深世界人民和中國人民的連接。
陳起儒指出，隨著疫後出入境復常，中國和國際的交流越來越多，國際商務和旅遊活動逐步升溫，更多大型國際活動和賽事將在中國舉行。近日在中國人民銀行、國家外匯管理局的支持和推動下，騰訊正努力進一步提升境外用戶在境內的移動支付體驗。
他又稱，現時微信支付在中國已覆蓋千萬中小商戶，今次開放的線上線下商戶場景包括且不限於超市購物、餐飲、酒店住宿、交通出行等商戶，全面覆蓋衣食住行等領域，進一步提升境外用戶在中國綁定國際卡進行移動支付和消費的體驗，加深世界人民和中國人民的連接。自2019年11月起，微信支付開始支持境外用戶綁定國際信用卡後，並在部分試點商戶進行消費，例如12306購票、滴滴出行、京東（9618）、攜程（9961）等。
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