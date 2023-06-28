《環球時報》前總編輯胡錫進早前宣布學炒股，更發表炒股第二天心得，引發內地網民關注。
胡錫進表示，下午兩點半左右新買了兩隻個股，上午增加了昨天買的一隻個股的數量，總投入達到7.5萬多元人民幣（下同）。「我的運氣也真不錯，今天收盤時的盈利達到了226.43元，比昨天增加了120多元。不過我提醒自己，好運氣可不是股市裡的常量，要隨時準備接受一時轉虧的打擊。」
他又表示，自己太忙，不可能仔細研究股市裡的各種知識和技術，現在基本就是遵循規律。他認為，「炒股挺費時費神的，一個人如果比較投入地炒股，似乎很容易影響班上的工作。」他希望自己能看得準一些，長期持有幾隻股票。他又提到：「真希望中國有一些大的個股超級穩定，大家買了它們基本可以保障只賺不賠，年盈利雖然不高，但大多時候能夠跑贏銀行利率，風險雖有，但是不大，賠也是小賠。」
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