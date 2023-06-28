督導小組表示，樂見ISSB準則中設有寬免安排，令各司法管轄區可分階段逐步落實有關規定。香港相關機構將考慮以循序漸進的方式，把本地相關要求與這個全球基準接軌。

國際財務報告準則基金會於今年6月19日於北京成立ISSB辦事處，以擴大其於亞洲區的據點。督導小組期待與ISSB就香港可持續匯報的路徑密切交流，並在培訓方面合作。督導小組將與市場參與者及持份者保持密切溝通，冀能就金融服務業各界別，制訂並實施世界級的監管措施，促使香港把握氣候及可持續發展帶來的相關機遇。

督導小組聯席主席兼證監會行政總裁梁鳳儀表示，金融中介機構和全球投資者需借助透明、可比較且可靠的可持續發展資訊，對各自的持份者履行有關碳減排的責任和遵守監管機構的要求，這些資訊對他們而言十分重要。作為國際金融中心，香港企業可持續發展相關披露需要與全球基準對接，以確保區內的金融機構能有效地分配資金，並就可持續發展相關風險定價。

督導小組聯席主席兼金管局總裁余偉文表示，歡迎ISSB發布準則，為制訂全球劃一的可持續匯報準則寫下重要的里程碑。高質量且全球可比的可持續披露對於企業有效的氣候風險評估和業務發展至關重要。國際財務報告準則的可持續披露準則將促進更一致的披露，並推廣最佳市場做法，最終令企業更容易獲取及負擔可持續融資。

國際財務報告準則基金會副主席高育賢表示，衷心祝賀ISSB推出兩套新準則。見證這個可供全球各地採納且以投資者為中心的可持續發展相關披露準則的誕生，是一個令人雀躍的歷史性時刻。他又指，十分鼓勵業界採納這兩套根據TCFD建議制訂的新準則，準則將有助企業向投資者提供資訊，讓他們得以作出更有根據的投資及資金分配決定。

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