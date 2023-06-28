分析認為，拜登今次的高調演講，反映白宮愈來愈有信心透過一系列促進經濟法案，獲得更大的政治信譽。例如拜登去年簽署的《通脹削減法案》（IRA）正促進潔淨能源相關產業的發展。受IRA推動，目前商界已在美國宣布超過100項電動車和電池生產計劃，總投資額達2000億美元，重塑電動車行業的供應鏈格局。

在競逐2024年連任之際，拜登政府已向基礎設施、潔淨能源及晶片產業注入大量資金。單在上周，美國政府已向福特汽車（美：F）提供高達92億美元（約718億港元）貸款，助其在美國興建3座電池廠，以提升美國的電動車產能。這也是美國政府自2009年金融海嘯以來，向汽車製造業發放最大筆款項。

白宮內部認為，美國需要採取一種新的工業策略，由聯邦政府來引導投資、工業和貿易活動，從而保障中產階級，鞏固國家安全。「拜登經濟學」這種透過補貼制度及其他干預措施，將商界資本引導至政府重點發展領域的做法，與新自由主義的放任經濟自由原則相抵觸。

美國國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）指出，拜登拒絕接受涓滴經濟學（trickle-down economics），即頂層減稅最終會惠及低下階層，毋須政府干預的理論。很多人認為1980年代美國列根總統的涓滴經濟學，帶動了美國經濟繁榮。

布雷納德指出，列根經濟學（Reaganomics）的涓滴理論，導致美國工業城市空心化，產業外移，基礎設施升級計劃也被拋棄。相比之下，拜登試圖利用政府資金作催化劑，促使私人企業增加製造業的建設開支，為工人提供更好的工作，推動中產階級成長。不過美國選民迄今並未認同低失業率及穩定的經濟，與拜登經濟學有關。